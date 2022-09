Shakira: Grozi ji osem let zapora

Shakira se letos ubada s kopico težav – zasebno in poslovno. Potem ko sta se junija razšla z dolgoletnim, deset let mlajšim srčnim izbrancem, španskim nogometnim zvezdnikom Gerardom Piquéjem, je zdaj uradno obtožena še goljufije v zvezi s plačevanjem oziroma neplačevanjem davkov. Pravzaprav se obtožb o utaji davkov otepa že vse od omembe v Rajskih dokumentih leta 2017.

Zdaj bo prvič stopila pred sodnika, kar je bila tudi njena odločitev, saj so ji tožniki prej ponujali zunajsodno poravnavo. 45-letna slavna pevka in plesalka, ki je po svetu prodala 75 milijonov plošč in ima trenutno premoženje v vrednosti kar 350 milijonov dolarjev, se bo zagovarjala na sodišču v Barceloni. To ji v obtožnici očita, da je utajila 14,5 milijona davka od dohodkov. V primeru dokazane krivde ji po pisanju BBC grozi osem let zapora in dodatna kazen v vrednosti skoraj 24 milijonov dolarjev.

Tudi Piqué dobil kazen

Datum sojenja še ni določen. Shakira, ki se je v svet latino pop glasbe za vedno z zlatimi črkami zapisala leta 2001 z uspešnico Whenever, Wherever z videom, kjer z značilnim miganjem z boki potuje skozi različne pokrajine, še naprej vztraja, da je nedolžna. Za nedavni intervju v španski različici revije Elle, ki jo je uvrstila tudi na naslovnico, je samozavestno dejala, da ima zadosti dokazov, da se bo primer zaključil v njeno korist in bo pravici zadoščeno.

Prav tako je namignila, da po eni strani razume, zakaj jo ima špansko sodišče na piki. Leta 2019 je moral tudi Piqué, ki ima trenutno premoženje v vrednosti 55 milijonov dolarjev, plačati 2,1 milijona kazni zaradi utaje davka med letoma 2008 in 2010, ko sicer še nista bila par. Shakiro je leta 2008 Forbes razglasil za največjo zaslužkarico v svetu glasbe, a je pod drobnogledom tožilcev predvsem obdobje med letoma 2012 in 2014 med njenim bivanjem v Španiji.

Brez dolgov, a s srčno bolečino

Pevkini dohodki naj bi med drugim romali na Malto, Bahame in v druge davčne oaze. Po navedbah njenih odvetnikov drži, da je v Barceloni kupila družinsko hišo zase in za svojega tedanjega partnerja Piquéja, a je večino denarja zaslužila na turnejah v tujini, kjer je preživela ogromno časa. Shakira zatrjuje, da je imela stalno prebivališče v Španiji šele leta 2015 in je v zvezi s tem že plačala 17,2 milijona davkov, zato nima več dolgov.

Jo pa bremeni srčna bolečina, priznava. S Piquéjem sta se letos razšla po enajstletni zvezi, v kateri sta se jima rodila dva sinova, zdaj stara sedem in devet let. »Trenutno grem skozi verjetno najtežje, najbolj temno obdobje svojega življenja,« je še povedala za Elle kraljica latino glasbe, ki jo je oče njunih otrok ne le prevaral, ampak tudi zamenjal za mlajšo partnerko.