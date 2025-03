Skrhan spomin na princeso Diano

Princ Harry je odstopil iz dobrodelne organizacije Sentebale, ustanovil jo je leta 2006 v čast svoje matere, princese Diane, da bi pomagal z virusom hiv okuženim prebivalcem juga črne celine.

40-letni princ je odstopil skupaj s soustanoviteljem organizacije, lesotskim princem Seeisom, in celotnim odborom. Povod je bil spor s pedsednico odbora Sophie Chandauko, potem ko so jo pozvali k odstopu. Povedala je, da je člane odbora prijavila britanski komisiji za dobrodelne organizacije zaradi domnevnih zlorab pooblastil in nadlegovanja znotraj organizacije. Iz komisije so bili obveščeni glede njenih pomislekov o vodenju organizacije Sentebale in zadevo preverjajo.

Princ Harry in princ Seeiso sta izjavila, da se umikata s težkim srcem in solidarno s člani odbora, žalosti ju, da so nevzdržni odnosi med člani odbora in predsednico pripeljali do radikalnih odločitev.

Člani odbora so po njunem mnenju s pozivom k odstopu Chandaukove ravnali v interesu organizacije, njena odločitev, da se po pravni poti obdrži na položaju, pa naj bi zadeve pripeljala na dno. »Kar se je zgodilo, je nepojmljivo. V šoku smo, da smo prisiljeni v odstop, a imamo odgovornost do Sentebala,« sta pojasnila.

Odborniki so odstopno odločitev označili za tragično. V predsednico naj bi izgubili vse zaupanje, njena protiodločitev pa jih je prisilila k odstopu, saj v dobro organizacije niso bili pripravljeni sprejeti stroškov pravdarskih postopkov.

Chandauka se brani da so njeno delo pri Sentebalu vodila načela pravičnosti in enake obravnave vseh. »Na tem svetu so ljudje, ki se obnašajo, kot da so nad zakonom, in maltretirajo druge, potem pa igrajo na karto žrtve in izkoriščajo iste medije, ki jih omalovažujejo, da bi sesuli ljudi, ki imajo pogum, da se jim postavijo po robu,« je dodala in poudarila, da gre pri vsem skupaj za zgodbo ženske, ki si je upala razkriti slabo vodenje, šibko upravljanje, zlorabo pooblastil, ustrahovanje, nadlegovanje, mizoginijo in prikrivanje nepravilnosti.

Organizacija Sentebale je lani napovedala preoblikovanje iz razvojne organizacije, ki se primarno ukvarja z vplivom virusa hiv in aidsa na otroke in mlade v Lesotu in Bocvani, v organizacijo, ki se ukvarja s širšo problematiko zdravja mladih in podnebnih odpornosti na jugu Afrike.