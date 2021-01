Slovo Nathalie Delon

Z možem Alainom Delonom leta 1967. Foto AFP

Francoska igralka, nekoč ena od najlepših in najbolj šarmantnih žensk na svetu, je pri 79. letih izgubila boj z rakom, je sporočil njen sin, francoski igralec, za tiskovno agencijo AFP. Bolezen je hitro napredovala, umrla je obkrožena z družino in prijatelji, je povedal.Igralka s pravim imenom, ki se je rodila v španski družini v Maroku, je zaslovela s filmom Bledolični ubijalec (Le Samourai) leta 1967, v katerem je igrala s tedanjim možem, legendo francoskega filma. Spoznala sta se v pariškem nočnem klubu, ko je bila stara 21 let, on pa je bil v zvezi z igralkoRazmerje je dobilo krono s skrivno poroko avgusta 1964, potem pa je Delon z visoko nosečo Nathalie odpotoval v Los Angeles, kjer se jima je mesec zatem rodil Anthony. Tudi njun zakon je pokopala Delonova nezvestoba, ločila sta se leta 1969. »Ko sem ga zapustila, sem vse pustila za sabo. Z mano sta šla le sin in varuška,« je nekoč povedala.Pozneje se je zapletla v ljubezensko razmerje z britanskim igralcemin ameriškim pevcem, ki sta bila poročena s hollywoodsko divo. Kljub ločitvi sta bila z zdaj 85-letnim Delonom, ki je lani doživel možgansko kap, vse življenje prijatelja, Anthony je prejšnji mesec objavil fotografijo skupnega božičnega praznovanja.Čeprav je tudi po ločitvi živela v ZDA, tam ni dobila pomembnejših vlog. Po vrnitvi v Francijo je igrala v filmihin, ki je odkril in se pozneje poročil z. Nathalie Delon je igrala v približno 30 filmih, v osemdesetih letih se je preizkusila tudi kot režiserka romantične komedije Sweet Lies (Sladke laži) in drame Ils appellent ça un accident (Oni temu pravijo nesreča), v katerih je tudi igrala.