Slovo zvezde zlate dobe Hollywooda

Zlata doba Hollywooda je že davno minila, in vse manj je med nami zvezd, ki so blestele v njej. Ena od njih je bila Britanka Angela Lansbury, ki je zaslovela v priljubljeni kriminalni seriji Umor, je napisala. Umrla je na svojem domu v Los Angelesu, le pet dni pred 97. rojstnim dnevom.

Njena igralska kariera je zaobjela kar osem desetletij, nastopala je tako na filmu kot v gledališču in televiziji. Prejela je številna priznanja in nagrade, med drugim šest tonyjev, šest zlatih globusov, nagrado Laurenca Olivierja grammyja, 18 emmyjev, trikrat pa je bila med nominiranci za oskarja. Leta 2013, pri 88 letih, je le dočakala priznanje ameriške akademije, ki ji je podelila oskarja za življenjske dosežke.

Rodila se je leta 1925 v Londonu, mami igralki in očetu politiku. Med drugo svetovno se je preselila v New York, kjer je najprej obiskovala igralsko šolo. Na neki zabavi jo je opazil producent iz Hollywooda in že leta 1942 je v trilerju Plinska svetilka dobila prvo filmsko vlogo in bila zanjo že nominirana za oskarja za stransko. V naslednjem desetletju je bila nomirana še dvakrat, leta 1945 za vlogo Sibyl v filmu Slika Doriana Grayja in leta 1962 za vlogo manupilativne matere v filmu Mandžurijski kandidat, kjer je zaigrala ob Franku Sinatri.

Največjo priljubljenost pa ji je prinesla vloga Jessice Fletcher, pisateljice in amaterske detektivke, ki se zaplete v razvozlavanje umorov v fiktivnem mestu Cabot Cove pa tudi drugje po ZDA in svetu. Serijo Umor, je napisala, ki je imela devet sezon, so začeli predvajati leta 1984, trajala pa je kar 12 let. Glavni igralki ni prinesla le svetovne slave, ampak tudi odličen zaslužek. V tistih letih je bila Lansbury ena najbogatejših Američank, njeno premoženje so ocenili na 100 milijonov dolarjev. Leta 1985 je v intervjuju za televizijo povedala, da se je morala za vloge v gledališču precej bolj pripraviti kot za Jessico, saj se je z njenim likom zlahka povezala.

Leta 2014 so ji priznanje izrekli tudi na Otoku in ji za njen prispevek k igri, za dobrodelnost in filantropijo podelili naziv dame. V 80. in 90. letih je veliko truda vložila v ozaveščanje in zbiranje denarja za bolnike z aidsom. Njen drugi zakon, ki sta ga sklenila z britanskim igralcem in producentom Petrom Shawom, je trajal vse do njegove smrti, več kot 50 let.

Mnogi iz filmskega in gledališkega sveta so se odzvali na žalostno novico, med njimi tudi dobitnica oskarja Viola Davis, ki je zapisala: »Navdihnila si generacije igralcev, ki težijo k odličnosti.« Mia Farrow, ki je leta 1978 z njo nastopila v kriminalki Smrt na Nilu, pa je zapisala, da ji je bilo sodelovanje v veliko čast.