Sodnik predlaga opustitev postopka

Sodnik v Las Vegasu Daniel Albregts je poskrbel za novico, ki je spet povzročila nekaj vznemirjenja v svetu nogometa: v dolgem poročilu okrožni sodnici Jennifer Dorsey je predlagal, da sodišče opusti civilni pravdni postopek zoper nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki ga manekenka Kathryn Mayorga krivi posilstva v Las Vegasu leta 2009.



Svoj predlog je utemeljil z dejstvom, da naj bi tožničini odvetniki do dokumentov, na katerih temelji na novo odprt proces, prišli nezakonito. Informacije, ki bremenijo Ronalda, je odvetnik Leslie Mark Stoval namreč pridobil prek platforme Football Leaks, kjer so objavljeni na različne, tudi nezakonite načine pridobljeni dokumenti iz sveta nogometa. Mayorgova, ki v ponovljenem postopku od Ronalda zahteva 64 milijonov evrov odškodnine za pretekle in prihodnje bolečine in trpljenje, se na ta predlog lahko še pritoži.

Leta 2010 sklenjena zunajsodna poravnava

Zadeva v zvezi z domnevnim posilstvom je sicer že od leta 2010 veljala za končano. Takrat so namreč odvetniki Mayorgove privolili v zunajsodno poravnavo z odškodnino 375.000 ameriških dolarjev. S podpisom poravnave se je Kathryn Mayorga zavezala, da o primeru ne bo nikoli več javno spregovorila, da Ronalda ne bo nikoli več tožila in da bo uničila vse morebitne dokaze o posilstvu. Toda leta 2018 je z novo odvetniško ekipo vendarle obnovila postopek z utemeljitvijo, da je leta 2010 poravnavo podpisala v času, ko je bila »duševno nesposobna«. Tako se je na sodišču v Las Vegasu začela civilna pravda zoper Ronalda, ki ves čas trdi, da je šlo za sporazumen spolni odnos. Hkrati je tožilstvo začelo preverjati njegovo kazensko odgovornost, vendar je že leta 2019 sporočilo, da kazenske ovadbe ne bodo vložili, ker obtožb ni mogoče nedvoumno dokazati.

