Superman iz predmestja

Današnja filmska industrija je vajena oživljanja filmov, likov in predelave preteklih uspešnic, da bi jih spremenila v nadaljevanja, ki bi polnila kinematografske blagajne. In z vrnitvijo v preteklost imajo tisti, ki so odraščali z ljubeznijo do teh filmov, zdaj priložnost, da svoje ikonične like oživijo.

Eden teh je gotovo 32-letni ameriški igralec David Corensweta, ki z družino živi v soseski na obrobju Filadelfije, daleč od hollywoodskega glamurja, zdaj pa je jasno, da se bo težko otresel oznake superjunaka. Mirnemu življenju se je odrekel, da bi postal novi filmski Superman.

Minuli petek so se mu izpolnile sanje. Že leta si je namreč prizadeval, da bi nekoč zaživel v vlogi Clarka Genta alias Supermana. »Moja ambicija je vsekakor igrati Supermana,« je leta 2019 dejal v intervjuju za Entertainment Weekly. »Rad bi videl, da bi kdo naredil optimistično različico. Všeč mi je tudi temačna in surova varianta Henryja Cavilla, vendar bi rad videl, da bi bila naslednja zelo svetla in optimistična.«

Mislil je, da ta trenutek ne bo nikoli prišel, »ker je nemogoče, da bi kdorkoli igral Supermana,« je šest let pozneje priznal ameriški reviji People, potem ko je dobil vlogo superjunaka. Zdaj se je njegovo življenje obrnilo za 180 stopinj in postal je eden najbolj razvpitih zvezdnikov sezone.

Kot pri mnogih njegovih kolegih se je tudi Corenswetovo nastopanje začelo, ko je kot otrok igral v lokalnem gledališču v Filadelfiji. Svojo prvo profesionalno vlogo je dobil pri devetih letih v predstavi Arthurja Millerja Vsi moji sinovi. Njegov navdih je bil oče, »gledališki igralec v New Yorku, ki se s tem ni nikoli zares preživljal, ampak je imel le veliko ljubezen do tradicije«. Oče si je z igranjem skušal zgraditi kariero, a ni bil dovolj uspešen, da bi z igralstvom preživljal svojo družino. »In ko si je zaželel družine, se je odločil za razumno stvar in postal odvetnik.,« doda sin, ki bo za družino, ožjo ali širšo, gotovo lahko poskrbel.

Pri 18 letih se je bodoči Superman vpisal na psihologijo. Izobraževanje ni trajalo dolgo, igranje je bilo njegov pravi poklic in vpisal se je na šolo Juilliard. »Nekateri učitelji bi rekli, da sem težaven, ker imam rad dober argument. Vesel sem, da se motim. Želim se le prepričati,« je pojasnil za revijo Time.

Kljub obiskovanju prestižnega umetniškega konservatorija je bil Corenswetov vzpon postopenn, igralec je zasedal stranske vloge in delal v manjših produkcijah. Mnogi so mu rekli, da je preveč intelektualen in preveč analitičen za Hollywood. Motili so se.

Leta 2024 je igral zlobneža v filmu Tornado, med snemanjem filma pa je prispela novica, na katero je čakal: dobil je sanjsko vlogo. Zmagal je na tajni avdiciji za Supermana in premagal igralska tekmeca, kot sta Patrick Schwarzenegger in Nicholas Hoult, ki je bil izbran za vlogo njegovega sovražnika Lexa Luthorja. Ve, da bo od zdaj naprej vedno Superman in da bodo njegova prizadevanja, da bi se znebil te oznake, večinoma zaman.

»Bi se to splačalo početi, če bi bilo to edino, kar bom počel kot igralec do konca življenja? Mislim, da je odgovor pritrdilen,« je povedal za Time.