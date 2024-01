Taylor Swift: Milijarderka s turnejo spodbudila evropski turizem

Štiriintridesetletna country pop pevka, tekstopiska in igralka Taylor Swift bo v okviru svoje svetovne turneje Eras Tour spomladi nastopila v Evropi, kar je na stari celini že sprožilo turistično mrzlico. V mestih, kjer bo dobitnica dvanajstih grammyjev nastopila, so se med drugim skokovito povišale cene hotelov in drugih prenočišč. Mnogim ni uspelo dobiti vstopnic za koncert v najbližjem kraju, zato so jih kupili drugje, tudi v drugi državi, zato morajo seveda kupiti še letalske karte.

To se je po poročanju časopisa Le Monde pripetilo tudi eni od oboževalk Swiftove, petnajstletni Francozinji Philippine. Ta se bo maja namesto do prizorišča koncerta v Parizu, ki je od njenega kraja bivališča oddaljen dve uri, z mamo in prijatelji podala v Madrid. Kot številni drugi so se namreč odločili, da h koncertni izkušnji pridružijo še turistično, v tem primeru je to tridnevni obisk glavnega mesta Španije.

Glasbeničini nastopi se bodo v osemnajstih evropskih mestih od maja do avgusta zvrstili ne le v Franciji in Španiji, ampak tudi na Švedskem, Portugalskem, Nizozemskem, Poljskem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Švici, Avstriji in Italiji. Denimo v pariški dvorani La Défense Arena, ki lahko sprejme 40.000 obiskovalcev, bo Američanka nastopila štiri dneve zapored. Za vsak večer so že prodali 35.000 vstopnic, ena pa trenutno stane od 826 do 2684 evrov.

Močno vpliva tudi na politiko

Po podatkih ameriškega potovalnega združenja so njeni oboževalci v okviru turneje Eras Tour, ki se je začela marca lani, v povprečju za karte, potovanje in oblačila za en sam koncert potrošili kar 1300 dolarjev. Izjemno zaželena estradnica, ki jo je revija Time razglasila za osebnost leta 2023, pa nima le izjemnega popkulturnega in ekonomskega vpliva na industrijo glasbe, mode in turizma, temveč tudi v politiki.

Posebej uradniki Evropske unije, kot je podpredsednik evropske komisije Margaritis Shinas, priljubljeno pevko prosijo, naj nagovori in posledično mobilizira več volivcev na prihodnjih volitvah. Po analizi ameriške revije Politico ima Swiftova nežno moč, ki lahko premika politični trg, pa če je to v njenem interesu ali ne. Le na instagramu ji sledi več kot 272 milijonov ljudi, sama pa dejansko vse več objav namenja tudi političnim vprašanjem.

Po raziskavi naj bi njeni pozivi k temu, da je treba na volitve v ZDA, povišali zanimanje za že 23 odstotkov. Hkrati Ameriška centralna banka opaža njen vpliv na ekonomijo, saj bi po oceni s turnejo lahko posredno prinesla pet milijard dolarjev. Po podatkih revije Forbes ima sama premoženje v vrednosti kar 1,1 milijarde dolarjev; le njene nepremičnine so ocenjene na 150 milijonov dolarjev. Velja za prvo žensko, ki naj bi status milijarderke dosegla zgolj s svojimi pesmimi in nastopi.