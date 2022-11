Taylor Swift: Prva turneja po petih letih

Po poročanju najbolj vplivnih medijev na svetu, kot sta CNN in Guardian, so se v torek nekateri oboževalci Taylor Swift na twitterju pritoževali, češ da je Ticketmaster, spletna stran ponudnika vstopnic v preprodaji za glasbeničino spomladansko turnejo, zamrznila oziroma je zavračala njihova gesla.

Vstopnice stanejo od 49 do 449 dolarjev, a nekaterim jih je menda vmes uspelo preprodati za celo 22.000 dolarjev. Slavna 32-letna pevka, ki osvaja vrhove glasbenih lestvic in je na minuli podelitvi MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad prejela največ nagrad, kar štiri, dogodka še ni komentirala.

Na kupu milijoni kupcev

178 centimetrov visoka zvezdnica je premoženje v vrednosti kar 450 milijonov dolarjev dobila tudi na podlagi sodelovanja z znanimi blagovnimi znamkami, ki jih spretno vpleta v svoje bleščave glasbene projekte. O možnosti, da se je nedostopnost spletne strani zgodila kot del še ene domišljene poslovne strategije po načelu »zmanjšaj ponudbo, da bi se zvišalo povpraševanje«, za zdaj ni bilo razprave.

Piarovska služba Ticketmasterja, ki velja za monopolista na svojem področju, je za CNN najprej sporočila, da se stran ni sesula in da lahko ljudje neovirano kupujejo vstopnice za koncerte; kmalu zatem pa je na twitterju zapisala, da je bilo v omenjenem primeru zaradi izjemnega povpraševanja na kupu milijone potencialnih kupcev in naj vsi, ki čakajo v virtualni vrsti, le še malce potrpijo. Ameriška turneja Taylor Swift, ki bo 13. decembra dopolnila 33 let, se začne sredi marca in bo prva po petih letih premora.