Težave v družini Foo

Dave Grohl, pevec, kitarist, vodja in včasih bobnar rockovske skupine Foo Fighters, o ekipi svojih muzikantov pogosto govori kot o družini. Tudi obiskovalce koncertov nagovarja z besedo »družina«. Ko so šle stvari zelo narobe in je marca predlani pred nastopom v Bogoti umrl bobnar Foo Fightersov Taylor Hawkins, je družino – ožjo in širšo – zbral na dveh orjaških koncertih, na katerih se je pleme poslovilo od pokojnega bobnarskega virtuoza.

Potem pa je družino doletela nova težava. Dave je na instagramu objavil, da se mu je zunaj zakona rodila hči. Svojo matično družino, ženo Jordyn Blum in tri hčere, je prosil odpuščanja in zapisal, da si prizadeva, da bi bil spet vreden njihovega zaupanja. Novorojeni hčerki pa je obljubil, da bo po najboljših močeh skrbel zanjo.

Fotografija dojenčice – izmišljotina

Vendar ni ostalo pri tem. Na družabnih omrežjih se je pred dnevi pojavila še fotografija dojenčice, ki naj bi ji bilo ime Roxie Junie Grohl. Rojena naj bi bila v ljubezni, Dave Grohl naj bi materi Roxie Junie med nosečnostjo ves čas stal ob strani. Grohl je trditev iz sicer anonimne in pozneje izbrisane objave označil za stoodstotno izmišljotino.

Petinpetdesetletni Dave Grohl je na glasbeni sceni skoraj štiri desetletja. V Ljubljani je muziciral v rosni mladosti, ko je še mladoleten bobnal pri washingtonski skupini Scream, leta 1994 se je pod Rožnikom mudil še enkrat, ko je bobnal pri legendarni, kultni Nirvani. Po samomoru vodje Nirvane Kurta Cobaina se je zaprl v studio, sestavil skladbe in besedila ter sam odigral vse inštrumente. Potem je poiskal ostale glasbenike. Med pandemijo je o svoji življenjski poti napisal tudi knjigo – v slovenščini ima naslov Pripovedovalec.