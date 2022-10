Tik pred smrtjo so se Littlefeather uresničile sanje

Poslovila se je Sacheen Littlefeather, igralka in predstavnica plemena Apači, ki je v imenu Marlona Branda leta 1973 zavrnila oskarja. Prejel ga je za vlogo v filmu Boter, a ga iz protesta proti odklonilnemu odnosu filmske industrije do ameriških staroselcev ni hotel prevzeti. Igralka je pri 75 letih umrla za rakom, le nekaj mesecev potem, ko se ji je ameriška akademija po desetletjih uradno opravičila za odziv v tisti noči. S tem so se ji, kot je tedaj izjavila, uresničile sanje.

Rodila se je 1946 v mestu Salinas v Kaliforniji s pravim imenom Marie Louise Cruz. Že na kolidžu se je začela zanimati za težave ameriških staroselcev in leta 1970 sodelovala v protestnem zavzetju otoka Alcatraz nedaleč od San Francisca. Tedaj je dobila tudi novo ime. Po šolanju se je pridružila sindikatu ameriških igralcev SAG in menda preko režiserja Francisa Forda Coppole spoznala Marlona Branda, ki ga je vse bolj zanimala problematika prvotnih prebivalcev. Po telefonu sta se pogovarjala o Indijancih, politiki, aktivizmu, večer pred podelitvijo filmskih nagrad pa jo je poklical in nemudoma je odpotovala k njemu. Predstavnica plemena Apači in predsednica nacionalnega komiteja za afirmativno podobo ameriških staroselcev je, oblečena v tradicionalno obleko iz jelenjega usnja, nameravala na odru prebrati Brandovo pismo. A na voljo je imela le 60 sekund. Občinstvo se je na njeno sporočilo burno odzvalo, mnogi so jo protestno izžvižgali. Nekateri pa so njeno ravnanje podprli.

Po slovesnosti je težko našla delo v filmski industriji, bila je tarča sovražnosti in lažnih govoric. Velik del svoje kariere je posvetila aktivizmu in organizaciji za uprizoritvene umetnosti za domorodne igralce.

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti se ji je junija letos po skoraj 50 letih opravičila. »Odziv na vašo izjavo je bil neupravičen,« je v junijskem pismu zapisal tedanji predsednik akademije David Rubin. »Breme, ki ste ga preživeli, je nepopravljivo. Predolgo je bil pogum, ki ste ga pokazali, nepriznan. Za to se vam iskreno opravičujemo in vas iskreno občudujemo.« Septembra se je Littlefeather osebno udeležila dogodka, na katerem so se ji uradno opravičili. O njenem življenju in aktivizmu pripoveduje dokumentarni film Saachen Breaking the Silence, ki so ga posneli lani.