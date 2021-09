Turneja in nov album, ki je morda tudi zadnji

Špansko-filipinski pop zvezdnikje sledilcem sporočil dobro in obenem slabo novico. V spletnem prenosu na družbenih omrežjih je v pogovoru z glasbenima kolegomainoznanil, da bo 17. septembra izšel njegov novi album, ki pa bi, kot nakazuje naslov Final, lahko bil tudi zadnji.»To ni nekaj, o čemer sem razmišljal zadnjih nekaj mesecev, ampak zadnjih nekaj let,« je dejal v Madridu rojeni glasbenik. »Sem v tistem poglavju svojega življenja, ko mislim, da je pravi čas, da se ustavim.« Ob tem je bil 46-letni avtor kopice uspešnic, kot so Bailamos, Hero, El Perdón, I Like It in Súbeme la radio, jasen, da bo še naprej ustvarjal glasbo in pisal pesmi, saj v tem neizmerno uživa, toda ni nujno, da bodo te na koncu izšle v obliki albuma.Novica je presenetila tudi njegova sogovornika iz Portorika in Kolumbije Rickyja Martina in Sebastiána Yatro, s katerima se po pandemični prestavitvi konec meseca podaja na skupno turnejo. V seriji petindvajsetih koncertov bodo prečesali Združene države Amerike in del Kanade. »Mislim, da se bomo mi zabavali in publika uživala,« je poudaril Iglesias. »Turneja bo zelo posebna tako za nas kot za oboževalce.« Stare celine za zdaj niso uvrstili na seznam prizorišč, se pa Enrique Iglesias v Evropo z nekaj nastopi vrača februarja prihodnje leto. Od napovedanih bo Sloveniji najbližji koncert v Pragi.Final, ki bo izšel v dveh delih, Vol. 1 in Vol. 2, bo glasbenikov enajsti studijski album. Prvi, ki ga je poimenoval po sebi, je izšel leta 1995, zadnji, Sex and Love, pa pred sedmimi leti. Na njem je tudi megauspešnica Bailando, ki je na youtubu z več kot tremi milijardami ogledov 24. največkrat predvajani video vseh časov. »Dobro se počutim glede albuma Final, pripravljal sem ga kar nekaj časa, za snemanje potrebujem celo večnost,« je poudaril. »Navdušen sem.« Dolgo pričakovani projekt bo sestavljala vrsta »odličnih sodelovanj«, med drugim njegov zadnji singel Me Pasé, pri katerem sta združila moči s PortoričanomTretji in najmlajši sin enega najuspešnejših španskih glasbenikovin filipinske estradnice, aktualne partnerice Nobelovega nagrajenca, se je zustalil v Miamiju, kjer precej spretno varuje svoje zasebno življenje. Glasbenik in nekdanja ruska teniška igralka, ki sta z nekaj prekinitvami par od leta 2001, imata skupaj tri otroke, dvojčkainter poldrugo leto staro hčerkico