Ugrabitev s pristankom staršev

Vnukinja ustanovitelja hotelske verige Hilton Paris Hilton je pričala pred odborom ameriškega kongresa, češ da je bila kot najstnica v različnih centrih za prevzgojo »nasilno hranjena in spolno zlorabljena« s strani zaposlenih. Napotitev v te centre je označila kot »ugrabitev s konsenzom njenih staršev«, ki naj bi jo tja poslali zaradi njenega uporništva,sicer pa naj bi bila oče in mati zavedena glede metod in režima.

Med drugim je Hiltonova, ki je letos dopolnila 42 let, navedla, da so jo tam »nasilno vklenili, vlekli po stopnicah, slekli do golega in večkrat zaprli v samico«. Hiltonova je tovrstne centre za prevzgojo mladih označila za vejo industrije, ki ima letni promet več kot petdeset milijard evrov, zato so številni še kako zainteresirani, da se takšna praksa nadaljuje. Oglasili so iz nekaterih od teh centrov oziroma šol; v šoli Provo Canyon so dejali, da ne morejo odgovarjati za postopke vodstva, ki je bilo na teh položajih pred skoraj tremi desetletji, sedaj pa delujejo po najvišjih strokovnih, moralnih in etičnih standardih.