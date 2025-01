Umrl je ustanovitelj podjetja Sintal

Po dolgi bolezni je v 80. letu starosti umrl Viktor Pistotnik, ustanovitelj in dolgoletni predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja ter ustanovitelj podjetja Sintal, so danes sporočili iz podjetja. Rojen je bil leta 1945.

Viktor Pistotnik. FOTO: Sintal/Facebook

Kot so dodali, je kot pionir zasebnega varovanja v Sloveniji postavil temelje panoge, ki danes predstavlja pomemben steber nacionalne varnosti Republike Slovenije.

»Njegova vizija, inovativnost in neomajna volja so Sintal oblikovali v vodilno podjetje na področju zasebnega varovanja s preko dva tisoč zaposlenimi, obenem pa prispevali k profesionalizaciji in ugledu celotne panoge,« so še zapisali v podjetju in dodali, da je bil tudi mecen ter filantrop in nepogrešljiv podpornik športnih, domoljubnih ter kulturnih društev, ob tem pa tudi človek z izjemnim čutom za skupnost.