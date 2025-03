Umrl legendarni jadralec, prvi Slovenec, ki je z jadrnico obplul svet

Umrl je Jože Mušič (1935–2025), jadralec, mojster fotografije, filmar, popotnik in vsestranski športnik, so danes sporočili iz Založbe Didakta. Mušič velja za slovensko jadralsko legendo. Bil je prvi Slovenec, ki je v letih od 1988 do 1990 objadral svet. V začetku januarja je dopolnil 90 let.

Njegova neukrotljiva ljubezen do morja ga je popeljala v raziskovanja in pustolovščine, ki so segale daleč onkraj obzorja.

Njegova mladost je bila prežeta s številnimi športnimi dejavnostmi, od planinarjenja, smučanja in letenja z zmaji do spustov s kajaki po divjih vodah. Veslal je v skifu, smučal na vodi, surfal, se ukvarjal s podvodnim ribolovom in potapljanjem v morske globine.

Ponekod bil prvi obisovalec

Kot jadralec je obiskal najodročnejše kotičke sveta, vasi in otoke, kamor ne pristaja nobena velika ladja ali letalo. »Na nekaterih otokih je bil celo prvi tujec, ki je stopil v tamkajšnjo vas,« so ob tem zapisali pri Založbi Didakta.

Svoje izkušnje, znanje in strast do jadranja je kot avtor in prevajalec delil v številnih knjigah, kot so Melodije vetra: z jadri okoli sveta, Zlati valovi, Mayday, Z jadrnico okoli sveta, Dolga pot čez oceane.

Poleg pisanja je bil tudi fotograf in filmar, ki je s svojim objektivom ujel številne trenutke svojih potovanj. Njegove fotografije, filmi in številna predavanja so navduševali ljubitelje morja in pustolovščin ter navdihovali nove generacije jadralcev in raziskovalcev.

»Njegovo življenje je bilo prežeto z neukrotljivo strastjo do odkrivanja neznanega, svobode na odprtem morju in lepote narave. S svojim pogumom, vztrajnostjo in neomajno voljo je pustil neizbrisno sled v slovenskem jadranju ter v srcih vseh, ki so ga poznali in cenili,« so zapis sklenili pri Uredništvu Založbe Didakta.