Dončić čaral tudi na Floridi, Lakers ga potrebujejo vseh 48 minut

Za košarkarji Los Angeles Lakers je težkih 14 dni, ko se prav veliko stvari ni odvilo v njihovo smer. Proti Orlandu so s 106:118 doživeli že sedmi poraz na zadnjih desetih tekmah, v hudem ritmu zadnjega meseca rednega dela v ligi NBA pa časa za izboljšave ni preveč. »Na meni je, da se me sliši skozi celo tekmo,« se zaveda z 32 točkami najboljši strelec LA Lakers Luka Dončić, ki v drugem polčasu ni mogel ustaviti naleta čarovnikov s Floride.

LA je tekmo dobro začel, Luka je v prvem polčasu prispeval enajst točk, Lakers pa so kot ponavadi, ko slovenski zvezdnik čara na parketu, vodili. Do rezultata 12:12 je potreboval, da se je ogrel, nato je dosegel 11 zaporednih točk, nalet Orlanda je ustavil tudi po drugi minuti odmora, ko je zrežiral nov delni izid 11:0. Na zadnjih 10 tekmah so imeli Jezerniki težave, ko je Dončić zdrsnil v ozadje. Tokrat jih je drago stala slaba tretja četrtina, Orlando jo je dobil s 34:18, dve trojki slovenskega zvezdnika sta bili premalo in tekma se je prelomila.

V prvi četrtini Luka preizkuša, kako vroč je. Tokrat mu je šlo odlično, po polčasu pa je zdrsnil v povprečje. Foto Nathan Ray Seebeck/Reuters

Slabih šest minut pred koncem so se Lakers še uspeli približati na le sedem točk zaostanka, nato sta zvezdnika Orlanda Paolo Banchero (30 točk) in Franz Wagner (32) dosegla naslednjih 10 točk in tekma je bila odločena. »Z LeBronom morava stopiti v ospredje in prevzeti odgovornost, tokrat sem govoril v prvem polčasu, nato sem nekako izgubil svoj glas,« se Luka zaveda, da je bilo 11 točk v drugi polovici igre premalo za uspeh gostov.

Tekmo je končal z 32 točkami, zadel je 9 od 23 metov iz igre, za tri je metal 4/10. Dodal je še po sedem skokov in asistenc in v nasprotju s tekmo proti Chicagu, ko je izgubil sedem žog, tokrat nasprotniku podaril le tri. Pri LA-ju je povratnik po poškodbi LeBron James tokrat izgledal bolje kot v soboto, dosegel je 24 točk, 7 asistenc in 6 skokov, a se mu pozna, da je nekaj tednov izpustil in občasno težko sledi ritmu igre.

Lakers bodo turnejo po vzhodni konferenci nadaljevali v noči na četrtek v Indiannapolisu, dan kasneje gostujejo v vetrovnem mestu pri Chicago Bulls. Kar sedem od zadnjih 11 tekem bo LA odigral v gosteh, prostora za napake pa ni veliko. V moštvu so v zaključku sezone prednost pred položajem nosilca v končnici dali zdravju zvezdnikov, osnovni cilj je uvrstitev na eno od prvih šestih mest, da bi se izognili nepredvidljivemu play-in turnirju.

Pred mestnimi tekmeci LA Clippers, ki so trenutno sedmi, imajo tri zmage prednosti, kar bi moralo biti dovolj za miren finiš sezone in pripravo na končnico.

Orlando Magic – Los Angeles Lakers 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28)

Wagner 32, Banchero 30; Dončić 32, 7 skokov in 7 asistenc, James 24, Reaves 18.