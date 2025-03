Tesla gori, Jeremy Clarkson slavi: napadi na Muska se stopnjujejo

V ponedeljek zjutraj je policija v Austinu v Teksasu odkrila več eksplozivnih naprav, nameščenih v Teslini prodajalni avtomobilov. Posebni enoti za razstreliva je naprave brez težav uspelo odstraniti. Kdo je eksplozivne naprave namestil, še ni znano, policija je sporočila, da preiskava še poteka, poroča CBS Austin.

To je le eden v nizu incidentov, ki v zadnjih tednih pretresajo objekte podjetja Tesla po celotnih ZDA. Podjetje Elona Muska je postalo tarča čedalje pogostejših napadov, od požigov in vandalizma do nasilnih izgredov in politično obarvanih protestov. Val napetosti spremlja tudi naraščajoče nasprotovanje Muskovemu tesnemu sodelovanju z administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki med drugim vključuje množična odpuščanja in drastično krčenje državnih sredstev, piše AP.

Podobni incidenti so se zgodili tudi drugod po državi. V Kaliforniji je nasprotnik protestnikov pred prodajalno Tesle v Berkeleyju uporabil elektrošoker. Na Floridi je moški s terenskim vozilom zapeljal proti skupini protestnikov pred prodajalno v West Palm Beachu in zatem zaposlenim dejal, da »stoji za Teslo«, navaja Guardian.

To je le eden v nizu incidentov, ki v zadnjih tednih pretresajo objekte podjetja Tesla po vseh ZDA. FOTO: Brandon Bell/AFP

V Južni Karolini je posameznik z molotovkami napadel Teslino polnilno postajo, pri čemer je zažgal tako opremo kot sebe. V Oregonu je moški streljal na Teslin salon, v Seattlu pa so zažgali več Teslinih cybertruckov. Skupno je bilo v zadnjih tednih poškodovanih ali uničenih menda že skoraj 20 Teslinih salonov in polnilnic, poroča New York Daily News.

Obsežnost nasilja je spodbudila k ukrepanju tudi FBI. Direktor FBI Kash Patel je potrdil, da je bila ustanovljena posebna preiskovalna skupina, ki v sodelovanju z uradom za alkohol, tobak, orožje in eksplozive vodi preiskave po vsej državi. »Gre za resno grožnjo javni varnosti. Tiste, ki za tem stojijo, bomo našli in jih privedli pred sodišče,« je zapisal Patel v objavi na družbenem omrežju X.

Medtem se vrstijo tudi množični, a mirni protesti. Tisoče ljudi se zbira pred Teslinimi prodajnimi mesti in polnilnicami po ZDA in Kanadi, kjer izražajo nezadovoljstvo nad Muskovim vplivom v Trumpovi administraciji.

A Musk ne popušča, pred kratkim je na seji kabineta Bele hiše nosil rdečo kapo z napisom »Trump je imel o vsem prav!« Musku predsednik ZDA stoji trdno ob strani. Trump in ministri so se pojavili na več skupnih predstavitvah, kjer so promovirali Teslina električna vozila, medtem ko je minister za trgovino Howard Lutnick gledalce televizije Fox News celo pozval, naj vlagajo v Tesline delnice.

Musk je, kot poroča Guardian, v Trumpovo kampanjo menda prispeval skoraj 300 milijonov dolarjev. Predsednik je šel celo tako daleč, da je predlagal deportacijo vandalov v Salvador, kjer so zapori »znani po 'ljubkih' pogojih«.

Musk je bil na seji kabineta nosil rdečo kapo z napisom »Trump je imel o vsem prav!«. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Podobno tudi v Evropi

Niti Evropa ni imuna za vandalizem, povezan s Teslo. V predmestju Toumpa v Solunu, drugem največjem mestu v Grčiji, je lastnik tesle model 3 konec tedna našel svoje vozilo poškodovano. Na desni strani avtomobila in zadnjih vratih so bile praske, narejene z ostrim predmetom, na oknu pa je bila vrezana svastika. Pri tem so vandali na vozilo zapisali »4 ΒΛΑΚΑ« (»za idiota«) in sporočilo Don’t be a Nazi (Ne bodi nacist), poroča Keep Talking Greece.

Lastnik je imel aktiviran nadzorni način kamer, ki je posnel tri posnetke gibanja osumljencev. Na njih so razvidni trije storilci – dva moška in ena ženska, stari okrog trideset let. Policija primer preiskuje.

Tisoče ljudi se zbira pred Teslinimi prodajnimi mesti in polnilnicami po ZDA in Kanadi, kjer izražajo nezadovoljstvo nad Muskovim vplivom v Trumpovi administraciji. FOTO: Charly Triballeau/AFP

To je že četrti napad na vozila Tesle v Grčiji. Na silvestrovo in 1. januarja so v soseski Exarcheia v Atenah zažgali dve vozili tesla cybertruck, januarja pa je bil na ulici Tositsa v središču mesta požgan tudi model Y, poroča Drive.gr.

Clarkson razglasil 'zmago'

Muska čedalje pogosteje kritizirajo tudi znane osebnosti. Nazadnje se ga je (znova) lotil njegov stari znanec, britanski voditelj in komik Jeremy Clarkson. Tokrat je 64-letni Clarkson v svoji kolumni za The Sunday Times z ostrim tonom komentiral val napadov na Tesline avtomobile po vsem svetu: »Najbolj sladko pri vsem tem je, da ga zdaj napadajo prav tisti, ki so ga nekoč povzdignili na piedestal – eko hipiji.«

Clarkson in Musk imata dolgo zgodovino. Leta 2008 je Clarkson v oddaji Top Gear kritiziral prvi Teslin model roadster, rekoč, da je drag, težek in nezanesljiv. Tesla je nato tožila BBC zaradi domnevne pristranskosti in lažnih prikazov, a je tožbo izgubila – tudi po pritožbi. »On trdi, da sem lagal in da avto ni razpadel. A je. In zdaj samo čakam ob reki, da mimo priplava Muskovo truplo,« se je posmehljivo spomnil Clarkson.

Clarkson v svoji kolumni piše, da je posledični padec tržne vrednosti Tesle z 1,7 bilijona na 800 milijard dolarjev »morda zanj nerazumljiv v številkah, a gotovo slab rezultat«. Pri tem je zadovoljno ugotovil, »da z denarjem od Tesle Musk financira X, Spacex in druge zasebne projekte«.

Posebej uživa ob misli, da so Muskovi največji kritiki danes prav tisti, ki so ga nekoč slavili – okoljevarstveniki in podporniki zelene tehnologije. »Zdaj sedijo v svojih teslah, medtem ko jim podobno misleča množica brca vzvratna ogledala,« se posmehuje. In nadaljuje: »Prijatelj je na svoj avto nalepil nalepko: ‘Kupil sem ga, preden smo vedeli, da je Musk idiot’«.

»Najbolj sladko je, da ga zdaj 'pljuvajo' ravno tisti, ki so ga nekoč povzdignili na piedestal – ekološki hipiji,« je zapisal v svoji kolumni. FOTO: Toby Melville/Reuters

Clarkson pri tem v šali opozarja, da čeprav sam Tesle ni maral, ni nikoli pozival k nasilju. »Vseeno se mi zdi nepošteno, da zdaj nekdo brez službe zažge avto nekoga drugega. Sploh če pomislimo, da ni ravno veliko alternativ, ko iščeš hitro polnilnico za električni mini«.

Komentira tudi širšo družbeno histerijo, kjer izdelkov in podjetij ne uničujejo več zdravstveni škandali, temveč politična pripadnost. »Včasih smo potrebovali škandal s salmonelo, danes je dovolj napačna objava na instagramu,« piše in dodaja, da bi bilo po trenutni logiki možno uničiti tudi industrijo ovsenega mleka, če bi njen direktor imel pod posteljo Mein Kampf.

Na koncu še doda, da bi rad vse voznike Tesle spomnil, kako jih je pred 17 leti opozoril. »A niste poslušali. Verjeli ste Musku. Zdaj pa parkirate v zaklenjenih garažah, vozite se z javnim prevozom in poslušate zbadljivke na svoj račun,« svojo kolumno sklene v zanj tipičnem ciničnem tonu.