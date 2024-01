Umrla je Glynis Johns, ena zadnjih iskric zlate dobe Hollywooda

Na začetku leta, ki ga zaznamuje 60. obletnica kultnega filma Mary Poppins z Julie Adrews v glavni vlogi, se poslavljamo od britanske igralke Glynis Johns. Umrla je stara sto let v domu za starejše v Los Angelesu, v šest desetletij dolgi karieri je zaigrala v več deset filmih in gledaliških predstavah, a najbolj ostala v spominu prav kot energična mati in borka za pravice žensk Winifred Banks v Mary Poppins.

V muzikalu Mary Poppins, v katerem ima glavno vlogo Julie Andrews (na fotografiji), Glynis Johns zapoje pesem Sister Suffragette. FOTO: promocijsko gradivo

Med njenimi dosežki omenjajo tudi pesem Send in the Clowns ameriškega skladatelja Stephena Sondheima, ki jo je napisal za njeno vlogo Desiree Armfeldt v Mali nočni glasbi na Broadwayu in za katero je leta 1973 prejela nagrado tony. Sondheim je napisal uspešnico, ki je ustrezala njenemu značilnemu hripavemu glasu, to pesem je v intervjuju leta 1990 opisala kot največje darilo, kar jih je kdaj koli dobila v gledališču. V filmski različici ji vloga ni pripadla, saj so izbrali Elizabeth Taylor. Slovito Sondheimovo pesem so sicer za Glynis Johns med drugimi zapeli Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand, Sarah Vaughan in Olivia Newton-John.

Igralka, ki se je rodila leta 1923 v današnji Južnoafriški republiki, je prvič na odru nastopila že pri dvanajstih letih, prvo filmsko vlogo pa je dobila leta 1938 v romantični drami South Riding. Leta 1960 je bila nominirana za oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo v družinski drami The Sundowners, v kateri je zaigrala ob Deborah Kerr in Robertu Mitchumu. Večkrat je nastopila na televiziji, leta 1963 v lastni komediji Glynis. Kasneje je igrala vlogo čudaške in krhke babice v romantični komediji Medtem ko si spal iz leta 1995. Babico je ponovno igrala v svoji zadnji vlogi v filmu Superstar iz leta 1999 z Molly Shannon v glavni vlogi.

Pri stotih letih je bila v intervjuju še vedno iskriva in poudarila, da ji leta niso pomembna, kajti pri vseh je videti zelo dobro. FOTO: Reuters

Znana je bila kot perfekcionistka in je poudarjala, da so vloge, ki jih je sprejemala, večplastne. »Bistvo prvovrstne igre je, da jo uresničiš. In da bi bil resničen, jo moraš osmisliti v svojem umu,« je leta 1990 dejala v pogovoru za AP.

Ob svojem 100. rojstnem dnevu je bila v intervjuju za ameriško televizijsko postajo ABC 7 še vedno precej odrezava. Kot je povedala, ji starost ni pomembna. »Pri vseh letih sem videti zelo dobro,« je dejala.

Novico o njeni smrti je njen dolgoletni menedžer Mitch Clem pospremil z naslednjimi besedami: »Danes je za Hollywood žalosten dan. Ne žalujemo le zaradi izgube naše drage Glynis, ampak tudi za zadnjimi iskricami zlate dobe Hollywooda.«