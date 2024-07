Umrla je Shannen Doherty, zvezdnica serije Beverly Hills, 90210

Po dolgoletnem boju z rakom je umrla ameriška igralka Shannen Doherty, zvezdnica priljubljene serije iz devetdesetih let, Beverly Hills, 90210. Stara je bila 53 let, poroča New York Times.

Novico o smrti je potrdila njena publicistka Leslie Sloane. »S težkim srcem potrjujem, da je umrla igralka Shannen Doherty,« je dejala.

Dohertyjeve se številni spomnijo po vlogi Brende v nanizanki Beverly Hills. Vrsto let se je borila z rakom dojke. Odkrili so ji ga leta 2015, od 2017 je bil nekaj časa v remisiji, februarja 2020 pa je igralka povedala, da se je vrnil in je bil v četrtem stadiju.

Junija lani je nato dejala, da se je razširil na možgane. O bolezni je govorila tudi v svojem podkastu Let's Be Clear. »Hočem se umiriti, nočem več naglice v življenju. Kajti če me je rak česa naučil, me je tega, da je treba ceniti mir,« je dejala.

Poleg omenjene nanizanke je igrala v številnih filmih in nanizankah, med njimi v uspešni seriji Čarovnice. V zadnjih letih je nastopila v več filmih, nazadnje v Darkness of Man, ki je bil premierno prikazan letos.

Oboževalci se s čustvenimi besedami poslavljajo od nje na njenem profilu na Instagramu, na katerem je bila precej aktivna.