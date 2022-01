Uvariopsis dicaprio le v kamerunskem gozdu Ebo

Znanstveniki v britanskem kraljevem botaničnem vrtu Kew so sporočili, da so po svetovno znanem igralcu Leonardu DiCapriu poimenovali novo drevo. Igralec naj bi bil zaslužen za reševanje kamerunskega deževnega gozda Ebo, v katerem raste drevo Uvariopsis dicaprio, pred sečnjo, poroča britanski BBC.

Drevo z uradnim latinskim imenom Uvariopsis dicaprio raste le v kamerunskem gozdu Ebo, znanem po izjemni biotski raznovrstnosti. Malo tropsko zimzeleno drevo ima svetleče rumene cvetove, ki rastejo iz njegovega debla. Znanstveniki so ga našli le na majhnem območju gozda in je kritično ogroženo.

»Menimo, da je imel DiCaprio ključno vlogo pri ustavitvi sečnje gozda Ebo,« je dejal botanik Martin Cheek iz botaničnega vrta Kew. Znanstveniki in naravovarstveniki so bili zgroženi, ko so slišali za načrte, ki bi omogočili odpiranje velikih predelov gozda Ebo za sečnjo. V enem največjih razmeroma nedotaknjenih deževnih gozdov v srednji Afriki namreč živi ljudstvo Banen, v njem pa je mogoče najti edinstveno floro in favno, skupaj z ogroženimi gorilami, šimpanzi in gozdnimi sloni.

Di Caprio kampanji dal zagon

Mednarodni strokovnjaki so kamerunski vladi napisali pismo, v katerem so dokumentirali dragocene živalske in rastlinske vrste, ki jim grozi izumrtje. To je opazil tudi DiCaprio, ki je z objavami na družbenih omrežjih ob milijonih svojih sledilcev kampanji dal zagon. Vlada je pozneje preklicala načrte za dovoljenje sečnje, čeprav gozd še ni bil uradno razglašen za nacionalni park.

Lani so znanstveniki botaničnega vrta Kew in njihovi sodelavci uradno poimenovali več kot 200 rastlin in gliv z vsega sveta. Več teh novih vrst je že izumrlo, mnoge pa so ogrožene zaradi krčenja gozdov in suš, poplav in požarov, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

Znano je, da je 47-letni DiCaprio okoljski aktivist, in menda je o podnebnih spremembah vedno pripravljen govoriti, tudi med promocijo svojih filmov. Izguba biotske pestrosti in izumiranje živalskih vrst sta ga začela skrbeti že v otroštvu, v intervjujih rad omenja, da so starši nad njegovo posteljico izobesili triptih Hieronymusa Boscha Vrt zemeljskih naslad, in podoba izgubljenega raja z njega ga je nato vseskozi spremljala. Že leta 1998 je ustanovil svojo okoljevarstveno organizacijo, danes je del Earth Alliance.