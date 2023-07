V 77. letu umrla pevka in igralka Jane Birkin

V 77. letu je umrla britansko-francoska pevka, igralka in aktivistka Jane Birkin. Zaslovela je v duetu s tedanjim partnerjem Sergeom Gainsbourgom. V 60. in 70 letih je veljala tudi za modno ikono. Znana je bila tudi po sodelovanju z modno hišo Hermes, ki je po njej poimenovala znamenito torbico birkin. V Veliki Britaniji rojeno igralko s stalnim prebivališčem v Franciji so našli mrtvo na njenem domu v Parizu, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjem obdobju je imela težave z zdravjem, zaradi katerih je morala odpovedati koncerte.

Širša javnost jo zagotovo pozna po čutni pesmi Je t'aime ... moi non plus, ki je bila ob izidu izjemno kontroverzna, hkrati pa je po mnenju mnogih še danes ena najbolj erotičnih pesmi vseh časov. Duet sta posnela leta 1986, le nekaj mesecev potem ko sta se spoznala na snemanju filma Slogan. Zaradi eksplicitne erotike je bila pesem v več državah prepovedana, kasneje pa je doživela številne priredbe.

Rodila se 14. decembra 1946 v Marylebonu v Londonu. Preživela je idilično otroštvo na angleškem podeželju, nato jo je osvojil »swinging London«, kmalu zatem pa še odrske deske. Leta 1966 je nastopila v Povečavi Michelangela Antonionija in s svojo goloto razburila konservativnejše občinstvo.

Od 70. let prejšnjega stoletja je živela predvsem v Franciji. Priljubljeni francoski pop zvezdnikom Gainsbourg, s katerim je bila več let v intimnem razmerju, je za njen krhki glas napisal številne pesmi. Mnoge so postale uspešnice, izvajala pa jih je tudi po ločitvi in po njegovi smrti leta 1991. Posnetke njegovih pesmi ali takšnih, ki so se večinoma navdihovale po njem, je zabeležila na petih albumih v živo.

Jane Birkin in Serge Gainsbourg maja 1976. FOTO: AFP

Z Gainsbourgom je imela hčerko Charlotte Gainsbourg, ki je danes znana igralka in pevka. Po njunem razhodu - po katerem sta z Gainsbourgom ostala v prijateljskih stikih - se je poročila s francoskim režiserjem in scenaristom Jacquesom Doillonom, s katerim je imela hči Lou Doillon. Z britanskim glasbenikom Johnom Barryjem pa je imela hčerko, zdaj že pokojno fotografinjo Kate Barry.

Torbica Birkin FOTO: Tom Nicholson/Reuters

V Ljubljani je Birkinova nastopila dvakrat: leta 2004, ko je predstavila album Arabesque, ter leta 2012, ko je Gainsbourgove pesmi prepevala v okviru svetovne turneje ob 20-letnici njegove smrti.

Kot humanitarka je Jane Birkin sodelovala z Amnesty International, zavzemala se je za ogrožene otroke na vojnih območjih, posnela je film o aidsu ter obiskala Palestino, Ruando, Izrael ter Bosno in Hercegovino.