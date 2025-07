V nesreči s padalom umrl Felix Baumgartner, strmoglavil je v bazen

V nesreči z motornim padalom v kraju Porto Sant'Elpidio v italijanski regiji Marche, kjer je bil na krajšem dopustu z ženo, se je smrtno ponesrečil avstrijski ekstremni športnik Felix Baumgartner. Star je bil 56 let. Kot navajajo mediji, je strmoglavil v turistični bazen v kampu, vzrok nesreče zaenkrat ni znan.

Baumgartner je globalno zaslovel 14. oktobra 2012 s skokom iz stratosfere, s katerim je presegel tri svetovne rekorde. Kot navaja italijanska novinarska agencija Ansa, se je smrtno ponesrečil danes okoli 16. ure, poškodovana pa je tudi neka mlajša ženska, ki k sreči ni v smrtni nevarnosti. Šlo naj bi za tamkajšnjo animatorko.

S skokom z roba vesolja se je zapisal v zgodovino. FOTO: Reuters

Vzroka nesreče še ne navajajo – okoliščine preiskujejo državna agencija za letalske nesreče in zdravstveno osebje –, a domnevajo, da je Baumgartnerja morda obšla slabost že med letenjem, zaradi česar naj bi izgubil nadzor nad padalom. Nekateri domnevajo, da je bil ob strmoglavljenju že mrtev, portal Il resto del Carlino pa navaja, da je umrl kmalu po trku, četudi so ga skušali oživiti in so zaradi transporta v bolnišnico v Anconi priskrbeli tudi helikopter.

A do tega ni prišlo, saj se je Baumgartnerju srce že ustavilo. Ta portal navaja tudi, da je z motornim zmajem in ne padalom vzletel v mestu Fermo, strmoglavil pa v le nekaj kilometrov oddaljeni bazen kampa z imenom Le Mimose v kraju Porto Sant'Elpidio.

Baumgartner je večkrat obiskal tudi Slovenijo. Ob njegovem obisku Portoroža leta 2019 smo v Delu objavili intervju z njim.

Skok v neznano

V helijevem balonu se je sicer povzpel 39.000 metrov nad Zemljo in se nato pognal v neznano. »Sediš v kapsuli v okolju, ki je izredno sovražno in nevarno. Nihče ti ne more pomagati, če gre karkoli narobe. In narobe gre lahko veliko stvari. Mala tehnična napaka in boš umrl. Hitro, ker tam ni ne kisika ne pritiska. To so razlogi, da si hvaležen in ponižen,« je tedaj povedal o tem tem, kaj pri njegovi veliki avanturi je nanj naredilo največji vtis. Ni je jemal kot nekaj samoumevnega, niti približno, saj je bila daleč najbolj nevaren projekt, ki ga je izpeljal do takrat. In teh ni bilo malo.

Tistega oktobrskega dne, ko je več milijonov ljudi po svetu zaradi njega zadrževalo dih, je postal tudi prvi človek, ki je presegel hitrost zvoka, sicer pa je bil rekordno visok že polet z balonom. Nekaj ​​trenutkov je bila hitrost njegovega padca 1342 kilometrov na uro.

Doma iz Salzburga Felix Baumgartner se je rodil 20. aprila 1969 v Salzburgu. Zaljubljenec v letenje od malih nog je svoj prvi skok s padalom izvedel pri šestnajstih letih, »letalsko« znanje pa je zdaj že nekdanji vojak izpopolnjeval tudi v vrstah posebnih enot avstrijske vojske. Veljal je za enega najbolj znanih BASE skakalcev, ki je v svoji karieri med drugim že pred rekordnim skokom skočil z dvojčkov Petronas v Kuala Lumpurju, leve roke kipa Kristusa Odrešenika v Rio de Janeiru in nebotičnika Taipei 101 v tajvanski prestolnici, leta 2003 pa je, opremljen s posebnimi karbonskimi krilci, prejadral Rokavski preliv. Načrtovanja in priprave vseh podvigov se je po lastnih besedah loteval izjemno natančno, sovražil je, če so ga označevali za »adrenalinskega odvisnika«.