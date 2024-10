Veliki Daniel Day-Lewis se vrača

Trikratni dobitnik oskarja in eden najboljših igralcev vseh časov, 67-letni Britanec Daniel Day-Lewis se po sedmih letih premora vrača na velika platna, so v torek sporočili iz neodvisne ameriške produkcijske hiše Focus Features. Igral bo v režijskem prvencu svojega sina Ronana Day-Lewisa z naslovom Anemone. Za film, ki »raziskuje zapletene odnose med očeti, sinovi in ​​brati ter dinamiko družinskih vezi« je pomagal napisati tudi scenarij. V filmu Anemone bodo igrali tudi Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley in Safia Oakley-Green, trenutno pa ga snemajo v Manchestru.

Daniel Day-Lewis je leta 1971 debitiral v filmu Krvava nedelja, nato pa je nanizal vrsto nepozabnih vlog, denimo v filmih Poslednji Mohikanec (1992), Čas nedolžnosti (1993), V imenu očeta (1993) in Tolpe New Yorka (2002). Leta 2014 so mu podelili plemiški naziv. Tri leta kasneje je igral v filmu Paula Thomasa Andersona Fantomska nit, nato pa je njegov tiskovni predstavnik naznanil, da Daniel Day-Lewis ne bo več delal kot igralec: »Neizmerno hvaležen je vsem svojim sodelavcem in gledalcem v dolgih letih. To je zasebna odločitev in niti on niti njegovi predstavniki te odločitve ne bodo več komentirali.« Že pred tem si je med filmi jemal daljše premore, v 90. letih pa je med enim od njih delal kot čevljarski vajenec v Firencah.

S filmom Fantomska nit je sklenil svojo igralsko kariero, zdaj pa se vrača. FOTO: Profimedia

Leta 2008 je za Observer dejal, da tudi kadar ne snema, vneto sledi svoji radovednosti: »Zelo pozitivno se mi zdi, da se nekaj časa držim proč od dela. Vedno se mi je zdelo, da mi to pomaga pri delu, ki ga opravljam.«

Za vloge hendikepiranega irskega pisatelja Christyja Browna v filmu Moje levo stopalo (1989), naftarja Daniela Plainviewa v filmu Tekla bo kri (2007) in za vlogo ameriškega predsednika Abrahama Lincolna v Spielbergovem Lincolnu (2012) je osvojil oskarja za glavno moško vlogo. S tremi oskarji je skupaj z Jackom Nicholsonom (dva oskarja za glavno in eden za stransko vlogo) in Walterjem Brennanom (trije oskarji za stransko vlogo) najuspešnejši med igralci, medtem ko med igralkami na oskarjevski lestvici kraljuje Katharine Hepburn s štirimi zlatimi kipci za glavno žensko vlogo, Ingrid Bergman, Meryl Streep in Frances McDormand pa so zbrale po tri najprestižnejše filmske nagrade.