Vrhunski diplomat med favoriti za papeža

V sredo popoldne bo 133 kardinalov prvič volilo 267. papeža, mediji pa kot po tekočem traku sestavljajo sezname papabilnih kandidatov. Med njihovimi favoriti je 70-letni vatikanski državni tajnik in s tem tudi glavni svetovalec pokojnega papeža Pietro Parolin. Kot so zapisali v New York Timesu, je bil v dneh okoli smrti papeža Frančiška povsod: »Papeža je obiskal v bolnišnici, po njegovi smrti je pomagal zapečatiti papeška stanovanja. Na papeževem pogrebu je pozdravil kardinale, ki jih je poznal z vsega sveta, pogovarjal se je z nekdanjim predsednikom Bidnom, ukrajinskim predsednikom Zelenskim in nekdanjim italijanskim premierjem Renzijem. Pred konklavom za izbiro naslednjega papeža je obhajal mašo na prostem za več deset tisoč vernikov na stopnicah bazilike svetega Petra.«

Rodil se je leta 1955 v Schiavonu, mestecu v škofiji Vicenza v severni Italiji, v družini trgovca z železnino in osnovnošolske učiteljice. Ko je imel deset let, je družina ostala brez očeta, ki je umrl v prometni nesreči. Pri štirinajstih se je vpisal v bogoslovno semenišče v Vicenzi. Duhovnik je postal leta 1980, pri 25 letih pa je začel študirati kanonsko pravo na Gregorijanski univerzi v Rimu.

Leta 1986 je začel svojo diplomatsko pot. Tri leta je preživel v Nigeriji, v Mehiki pomagal vzpostavljati diplomatske vezi s Svetim sedežem, leta 1992 pa se je vrnil v Rim, kjer je delal v državnem tajništvu pod vodstvom tedanjega vatikanskega državnega tajnika Angela Sodana.

Leta 2009 mu je Benedikt XVI. podelil škofovsko posvečenje in ga imenoval za nuncija v Caracasu v Venezueli. Papež Frančišek ga je leta 2013 imenoval za vatikanskega državnega tajnika, leta 2014 pa ga je povabil v ožji svet kardinalov svetovalcev, s katerimi je pripravljal cerkveno reformo.

Parolin tekoče govori italijansko, francosko in špansko, sporazumeva se tudi v angleščini. Poznavalci ga vidijo kot zmernega kandidata, ki bi nadaljeval Frančiškovo pot. Kot so zapisali pri Guardianu, mu kritiki očitajo, da je »modernist in pragmatik, ki postavlja ideologijo in diplomatske rešitve nad trde verske resnice. Za podpornike je pogumen idealist in vnet zagovornik miru.«