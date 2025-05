Stresni trenutki za Katoliško cerkev: pred konklavom še veliko prerivanja

V nadaljevanju preberite:

Sikstinsko kapelo prenavljajo, dimnik na njeni strehi so že postavili gasilci, kardinali bodo v kapelo vstopili v sredo ob 16.30, potem bodo prvič volili. Takrat se jim bo pridružil sveti duh, obveljala bo molčečnost, tudi mobilne telefone bodo pobrali kardinalom, ki so zdaj še zgovorni in klepetavi.

Vsak po svoje nastopajo, eni razlagajo, drugi samo namigujejo. Ameriški nazadnjaki so usklajeni s svojim predsednikom, ki se virtualno oblači v papeža, navdušeno spotikajo kardinala Parolina, ki naj bi bil »toto papa«. Tisti naj bi bil, ki je sposoben prispevati stabilnost v cerkveno ustanovo.