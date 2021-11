Vsa norost, s katero se odzivamo na podnebno krizo

Ameriški igralec Leonardo DiCaprio, še vedno navdihnjen z udeležbo na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, je svoj zadnji film – predpremiera Netflixove znanstvenofantastične drame Don't Look Up je bila konec prejšnjega tedna – povezal z grožnjami, s katerimi se bo moralo spopasti človeštvo. Režiser Adam McKay je, kot je dejal, v dve uri strnil vso norost, s katero se ljudje odzivamo na podnebno krizo.

Zato, kot je dejal po poročanju AFP, upa, da bo film sprožil pogovore in da bodo ti prisilili zasebni sektor in pristojne k spremembam. Priznal je sicer, da ni preveč optimističen glede sposobnosti človeštva, da reši podnebno krizo, še posebej po vrnitvi iz Glasgowa in tam sprejetih zavezah, ki jih »lahko spremeni že naslednja podivjana administracija«. Globalni dogovor, ki ga je skoraj 200 držav doseglo po dveh tednih mučnih pogajanj, je razočaral stroko. Planet ima na voljo nadvse omejeno količino časa in tako velike spremembe bi se morale zgoditi zelo hitro, je opozoril DiCaprio. »Če ne bomo ničesar storili, poznamo izid. Vemo, kakšen bo.«

Obtožujejo ga dvoličnosti

DiCaprio in Jennifer Lawrence v temačni satiri Don't Look Up igrata astronoma, katerih opozorila o bližajoči se katastrofi naletijo na gluha ušesa v močno strankarsko razdeljenih ZDA, ki jih vodi nesposobna predsednica; igra jo Meryl Streep. Film pride v kinematografe 10. decembra, na Netflixu bo dostopen od božiča. V njem igrajo še Ariana Grande, Cate Blanchett, Mark Rylance in Jonah Hill. McKay, ki se med drugim podpisuje pod filme Nora brata, Velika poteza in Mož iz ozadja, je sicer postal eden najbolj iskanih hollywoodskih režiserjev. Na recenzije po poročanju AFP za zdaj velja embargo, vendar so bili prvi odzivi po predpremieri navdušujoči.

DiCaprio je vsebino najnovejšega filma, v katerem igra, primerjal s podnebno krizo. FOTO: IMDB

Leonardo DiCaprio, ki je pred kratkim dopolnil 47 let, je preboj doživel s filmoma Fantovo življenje in Kaj žre Gilberta Grapa? (oba leta 1993), med zvezdnike pa se je neizpodbitno zavihtel pri 23 letih, ko je posnel Titanik. Šele sodelovanjem s kultnim režiserjem Martinom Scorsesejem (filmi Tolpe New Yorka, Letalec, Dvojna igra, Zlovešči otok, Volk z Wall Streeta ...) ga je dvignilo nad sloves igralca s prikupnim otroškim obrazom. Znan je tudi kot okoljevarstvenik; s fundacijo Leonarda DiCapria financira razne okoljske organizacije, a se tudi zelo težko upre pritiklinam življenjskega sloga bogatih, kot so zasebna letala in drage jahte, zato ga pogosto obtožujejo dvoličnosti.