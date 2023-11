Yo-Yo Majev rekvijem za ledenik

Znameniti francoski čelist kitajskih korenin Yo-Yo Ma je na Aljaski posnel video za skladbo Won't Give Up, s katero želi opozoriti na posledice podnebnih sprememb. Skladba je nastala kot rekvijem za ledenik Exit Glacier v obdobju, ko je ta še obstajal. Zdaj, ko je slavni čelist še z dvema glasbenikoma sredi divje narave posnel video, od ogromne ledeniške gmote ni ostalo nič.

»Vsi trije stojimo tu, na ledeniku Exit, na mestu, kjer je bil ledenik še pred petimi ali desetimi leti visok 30 metrov,« je rekel pevec in drag queen Pattie Gonia ki je poleg Yo-Yo Maja in pevca Quinna Christophersona sodeloval pri snemanju, ki se je dogajalo v narobnem parku Kenai Fjords. »Zdaj ni več ničesar. Ostale so samo še skale.«

Opozoril je, da so posledice podnebnih sprememb realnost, vendar pa obstajajo tudi rešitve in mnogi si zanje prizadevajo. »Ne bomo obupali nad naravo,« pa je obljubil Christopherson, potomec aljaških plemen Iñupiaq in Ahtna.

Solo, ki ga zaigra Yo-Yo Ma, pri poslušalcih izzove občutek, ki da poslušajo jokajoči ledenik. Trojica pravi, da je sporočilo pesmi univerzalno, zlahka pa bi pesem peli tudi na okoljevarstvenih shodih. Glasbeniki pravzaprav upajo, da bo ta pesem postala himna gibanja za okoljske spremembe. Ob tem omenjajo skladbo We Shall Overcome, ki je postala himna gibanja za človekove pravice.

Oseminšestdesetletni čelist Yo-Yo Ma je že z mnogimi nastopi dokazal, da mi ni vseeno, v kakšnem svetu živimo. Med drugim je pred časom na Portugalskem nastopil z afganistanskimi glasbeniki begunci, ki so se tja zatekli pred grozotami v domovini. Ob tem je izjavil, da je kultura najboljša obramba proti vsemu. Eden njegovih zadnjih projektov ga je popeljal v ameriške narodne parke v upanju, da bodo ljudje spet dojeli svoje mesto na tem planetu. Med drugim je sredi narave posnel tudi Bachovo suito za čelo št. 1 in napovedal, da bo zaslužek od videa namenil dobrodelni organizaciji EarthPercent, ki pomaga umetnikom in glasbeni industriji podpirati tiste organizacije, ki se posvečajo podnebni tematiki.