Zahtevajo 50 milijonov dolarjev odškodnine

Družina francoskega raziskovalca Paul-Henrija Nargeoleta, ki je tragično preminul v imploziji podmornice Titan, je v torek vložila tožbo in zahteva 50 milijonov dolarjev odškodnine za njegovo smrt. Zanjo je po mnenju svojcev odgovorno podjetje OceanGate, lastnik podmornice Titan, ki je zanemarjalo težave podvodnega plovila. Hkrati so prepričani, da so potniki vedeli, da jih čaka smrt, zato so umrli v grozi. Nesreča se je zgodila junija 2023 med spustom do podvodnih razbitin Titanika. Nargeolet, ki je bil znan po vzdevku Gospod Titanik, saj je razbitino predhodno obiskal rekordnih 37-krat, je bil eden izmed petih nesrečnikov, ki so umrli v poskusnem potopnem plovilu podjetja iz države Washington, ki je medtem prenehalo delovati.

Nargeolet je sodil v sam svetovni vrh poznavalcev slovite razbitine. V podjetju OceanGate so menda poznali problematično zgodovino zdaj uničene podmornic, številna dejstva so menda prikrivali. Po približno 90 minutah potopa so potniki menda odvrgli uteži s podmornice, kar nakazuje, da so poskušali potop preprečiti in se vrniti na površje. »Čeprav točen vzrok okvare plovila verjetno ne bo nikoli znan, so strokovnjaki prepričani, da so člani posadke točno vedeli, kaj se dogaja,« so zapisali v tožbi.

V podmornici je življenje izgubilo pet ljudi, levo zgoraj Hamish Harding, desno Stockton Rush. Levo spodaj Paul-Henri Nargeolet, Suleman Dawood in njegov oče Shahzada Dawood FOTO: Joel Saget/AFP

»Zdrav razum pove, da so se pred smrtjo zavedali, kaj jih čaka. Zagotovo so slišali, kako so pokala vlakna iz karbona, ko je pritisk vode naraščal. Podmornica je izgubila sposobnost komunikacije in energijo. Kljub temu so še naprej tonili, vedeli so, da se plovila ne bo dalo rešiti, zato jih je bilo strah in groza, dokler ni plovilo implodiralo.«

Dele razbitin so potegnili z morskega dna 28. junija 2023. FOTO: David Hiscock/Reuters

Predstavnik podjetja OceanGate tožbe ni hotel komentirati. Nargeolet je bil uslužbenec podjetja OceanGate in član Titanove posadke. V tožbi kritizirajo tudi elektronski sistem podmornice, nobena naprava za upravljanje ni delovala brez stalnega dotoka električne energije in delujočega brezžičnega sistema. Odvetnik Tony Buzbee iz Teksasa, ki vodi tožbo, je pojasnil, da Nargeolet ni vedel za te težave oziroma slabosti plovila, čeprav je bil del posadke. Tragedija se je zgodila v nedeljo zjutraj, 18. junija 2023, po dveh urah potopa je podporno plovilo izgubilo stik s podmornico. Razbitino so našli na globini 300 metrov ob Titaniku. Podmornico je upravljal soustanovitelj podjetja OceanGate in njegov direktor Stockton Rush. Poleg njega in Nargeoleta so v tragediji umrli še britanski pustolovec Hamish Harding ter dva člana premožne pakistanske družine, Shahzada Dawood in njegov sin Suleman. A. P.