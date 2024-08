Ivica Dačić: Žalostno, če je Severina glavni problem

Srbski notranji minister Ivica Dačić je ob gostovanju na TV Prva izjavil, da seznamov, ki bi zahtevali pridržanje srbskih državljanov na meji, ni, obstaja pa tak seznam samo za tujce. »Toda dve imeni bosta s seznama odstranjeni, to sta Severina in še ena pevka. Sam predsednik Aleksandar Vučić je rekel, da je bilo zadrževanje hrvaške pevke na meji nepotrebno in neumno.«

Popisi ljudi, ki prehajajo čez mejo v Srbijo, so bili in bodo, cilj pa je zaščititi državo in je ne blatiti, je dodal Dačić in, kot je dejal, stotič ponovil, da govori o tujcih, ne o državljanih Srbije. Poudaril je, da ima tako kot vsaka policija na svetu tudi srbska na meji številne sezname: evropske, ameriške, sezname kriminalcev ...

Njegov nastop je bil odziv na dogodek v nedeljo zvečer, ko je srbska policija na meji s Hrvaško več ur zadrževala hrvaško pevko Severino Vučković. Dačić je ob dogodku, ki je dvignil veliko prahu zlasti zaradi vprašanj, ki so jih srbski policisti postavljali hrvaški estradnici, pojasnil, da ima vsaka država suvereno pravico, da koga v državo ne spusti brez nekaterih pojasnil.

»Severina ni bila ne pridržana ne aretirana, niti ji ni bil zavrnjen vstop v Srbijo,« je dejal Dačić in dodal, da je bila pevka pridržana na podlagi domnevno neprimernih izjav o državi, v katero je potovala, drugače rečeno, zaradi verbalnega delikta.

Standardni postopki

»Policija bo vedno imela sezname oseb, ki jim je prepovedan vstop v državo ali pa le pod poostrenim nadzorom, kar je povezano s kriminalom in terorizmom. Jaz sem minister, toda ko pridem v Ameriko, mi rečejo, naj malo počakam. Čakam deset minut, potem mi rečejo, naj grem z njimi na imigracijski urad, in me zadržijo pol ure. In kaj potem! Nikogar ne zanima, ali sem Severina ali nisem Severina. To so standardni postopki, ki jih uporabljajo vse države sveta.«

V Ameriki se mu je to zgodilo stokrat, je dejal, pa ni nihče protestiral. »Zakaj ne morem na Kosovo?«, se je vprašal Dačić in spomnil, da patriarhu Porfiriju niso dovolili vstopa na Kosovo. »Če se zgodi, da naš patriarh ne more na Kosovo ... Jaz ne morem priti, naši ministri ne morejo na Hrvaško, kadar koli gredo naši državni uslužbenci na Hrvaško, se na meji z njimi pogovarjajo pol ure, uro ...«

Spomnil je na odločitev Hrvaške, da nekaterim črnogorskim politikom srbskega rodu prepovejo vstop na Hrvaško, »in to ni problem! To je demokracija, to je Evropa, to je svoboda?« se je vprašal Dačić in dodal, da je vse skupaj hinavščina in cinizem.

Poudaril je še, da bi se morali vsi vprašati, v kakšnem stanju je regija, v kateri je v nizu različnih dogodkov glavni problem Severina.