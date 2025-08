Zara umaknila reklami zaradi »nesorazmernosti« in »štrlečih ključnic«

Komisija za oglaševalske standarde (ASA) je zaradi »oglaševalske neodgovornosti« in »nevarno suhih modelov« zahtevala umik dveh Zarinih reklam. Ena izmed modelov je po njihovem mnenju zaradi osvetlitve in pričeske videti izčrpana, poza in izrez majice pa sta pri drugi poudarjala »štrleči ključnici«, piše BBC.

Zara je reklami umaknila in v izjavi za javnost zapisala, da sta obe ženski zdravi, kar lahko potrdita tudi z medicinskim potrdilom. Reklami sta se pred odstranitvijo uporabnikom prikazovali v aplikaciji in na Zarini spletni strani.

Pri prvi reklami so komisijo zmotile sence, zaradi katerih so »bile manekenkine noge videti zelo suhe«, zaradi postavitve njenih rok in komolcev pa je »bil videz nenavaden«.

Drugi prepovedani oglas je oglaševal majico, komisijo pa je zmotil manekenkin položaj, zaradi katerega so bile »štrleče ključnice« osrednja značilnost oglasa.

Komisija je pod lupo vzela še dve drugi reklami, a teh ni prepovedala. Zara je po poročanju BBC po umiku oglasov komisiji sporočila, da so na fotografijah opravili zgolj »manjše popravke osvetlitve in barv«. Dodali so, da so upoštevali priporočila poročila Oblikovanje zdrave prihodnosti, ki ga je leta 2007 objavila britanska organizacija UK Model Health Inquiry.

Umaknjenih več reklam

Zara ni prva, ki je morala zaradi odločitve komisije umakniti reklamo. Julija je bil prepovedan oglas Marks & Spencer, ker se je manekenka zdela »nezdravo suha«. ASA je pri tem zapisala, da je oglas zaradi manekenkine poze in izbire oblačil – vključno z »velikimi koničastimi čevlji, ki so poudarjali vitkost njenih nog« – neodgovoren.

Tudi trgovec na drobno Next je moral umakniti oglas za modre ozke kavbojke. ASA je v tem primeru dejala, da je oglas pretirano poudarjal suhost manekenkinih nog. Next je kasneje sporočil, da se ne strinja z odločitvijo oglaševalskega organa in da ima manekenka zdravo in vitko postavo.

Prepoved oglasov je sprožila debato, zakaj niso prepovedani tudi oglasi, ki prikazujejo manekenke z nezdravo čezmerno težo.