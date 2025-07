Splet pod bremenom generirane nesnage

V nadaljevanju preberite:

Za manjvredno spletno vsebino takšne sorte se je v angleščini udomačil izraz AI slop, se pravi »pomije, ustvarjene z umetno inteligenco«. To cilja na soroden pojem spama oziroma neželene vsebine, kot je denimo gora oglaševalske elektronske pošte, pri čemer gre v bistvu za njegovo logično tehnološko nadgradnjo, ki vsebuje praktično vse oblike spletnega gradiva, torej poleg slik še video in zvočne posnetke ter besedila. Z UI-žolco se uresničujejo strahovi, da bodo generativni algoritmi nevaren dejavnik širjenja dezinformacij, a vendarle na rahlo drugačen način od predvidenega. Zaradi slabe kvalitete in površnosti tako ustvarjenih neumnosti te v resnici nimajo namena zavajati, temveč se preprosto borijo za našo pozornost in s svojo množičnostjo zasičijo informacijski ekosistem.