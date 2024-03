Zaradi množičnega streljanja obsodili tudi očeta najstnika iz Michigana

Porota v Michiganu je za krivega nenaklepnega uboja spoznala tudi očeta Ethana Crumbleyja, ki je pred dvema letoma izvedel strelski pohod po šoli ter pri tem ubil štiri najstnike in ranil še sedem ljudi. Enako odločitev kot za Jamesa Crumbleyja je prejšnji mesec sprejela tudi za mater Jennifer Crumbley. Staršema grozi do 15 let zapora, njun sin pa že prestaja dosmrtno kazen brez možnosti pomilostitve, je poročal BBC. Tokrat se je prvič zgodilo, da so zaradi otrokovega dejanja obsodili starše.

Tožilka Karen McDonald je med sojenjem poudarila predvsem, da se oče ni odzval na psihične potrebe svojega sina, s čimer bi lahko preprečil tragično dejanje, ki ga je storil konec leta 2021. »Crumbley se je na tragičen način odpovedal svojemu sinu. Ni opravil svoje zakonske dolžnosti, da bi preprečil umor otrok,« je opozorila. Po drugi strani ga je njegova odvetnica Mariell Lehman branila, da se ni zavedal, da bi moral druge zaščititi pred svojim sinom, saj ni vedel, kaj namerava storiti.

James Crumbley, ki je sinu tudi kupil orožje, se na sodbo tako rekoč ni odzval, je pa bila pričakovana, saj je porota prejšnji mesec za krivo spoznala tudi njegovo ženo. Ta je med sojenjem priznala, da je mož le nekaj dni pred napadom sinu kupil pištolo kot predčasno božično darilo, naslednji dan pa ga je odpeljal na strelišče. Dodala je, da ni mogla na podlagi ničesar sklepati, da je njen sin sposoben izvesti tako nasilno dejanje.

Učiteljica na srednji šoli v Oxfordu je zakonca Crumbley 30. novembra 2021, na dan strelskega napada, poklicala v šolo in jima izrazila zaskrbljenost zaradi risbe z nasilno vsebino, ki jo je našla na mizi njunega takrat 15-letnega sina. Svetovala jima je, naj ga pošljeta na svetovanje, vendar sta se uprla, fant pa se je vrnil v razred. Pozneje je s pištolo, ki jo je imel skrito v nahrbtniku, izstrelil več kot 30 strelov in umoril štiri dijake.