Zavesa se bo spustila na festivalu Glastonbury

Velika turneja Yellow Brick Road (Rumena opečnata cesta), med katero legendarni britanski glasbenik Elton John niza koncert za koncertom v seriji kar tristotih načrtovanih, poteka s polno paro in se bo tako tudi nadaljevala prihodnje leto vse do 8. julija, ko se bo predvidoma sklenila v Stockholmu. Le malo pred tem bo neumorni 75-letni zvezdnik prvič nastopil na slovitem festivalu v Glastonburyju, a hkrati poslednjič v Združenem kraljestvu.

»To bo sklepni britanski nastop Eltonove zadnje turneje v zgodovini, zato bomo festival zaključili v slogu in obeležili ta veliki trenutek v naši in njegovi zgodovini,« je dejala Emily Eavis, hči Michaela Eavisa, ki je pred 52 leti na svoji kmetiji Worthy začel znameniti petdnevni festival. Ta je v vsej zgodovini gostil številne glasbenike, ki so krojili 20. stoletje, mnoge tudi izstrelil med zvezde; kot številne druge prireditve je bil prekinjen zaradi covida-19, lani pa se je vrnil z glavno zvezdo, 80-letnim Paulom McCartneyjem, ki je zavrtel čas nazaj z naborom klasik skupine The Beatles.

Kot so povedali organizatorji, bo Rocket Man, kakor se je Eltona Johna oprijel vzdevek po uspešnici iz leta 1972, nastopil 25. junija na odru Piramida. Britanski zvezdnik, ki je v preteklosti v medijih že omenil, da ga doslej še niso povabili na omenjeni festival, je v izjavi za javnost izrazil navdušenje. »Ravno v času, ko se približuje konec moje zadnje turneje, ni bolj primernega načina, da se poslovim od svojih britanskih oboževalcev,« je izjavil. »Bili so več kot briljantni in me podpirali skozi vzpone in padce moje kariere ... Komaj čakam, da zajamem duha največjega festivala na svetu.«

V karieri, daljši od 50 let, je Elton John na oder stopil več kot 4000-krat in obiskal več kot 80 držav. Njegova prva velika uspešnica Your Song s prepoznavno uvodno vrstico It's a little bit funny this feeling inside, je izšla leta 1970, torej istega leta, ko se je na kmetiji Worthy zbralo približno 1500 hipijev, ki so za vstopnico plačali en funt. Letos so vstopnice za festival, bo potekal od 21. do 25. junija, stale 335 funtov (390 evrov) in so bile na začetku novembra razprodane v eni uri.