Zbogom, Boba Fett

Jeremy Bulloch je več let bolehal za parkinsonovo boleznijo. FOTO: Wikipedija

Naj bo sila vselej s tabo, so bile besede, s katerimi so se oboževalci izvirne trilogije Vojna zvezd danes najpogosteje poslavljali od Boba Fetta. V starosti 75 let je namreč odšel še en junak znanstvenofantastične sage– angleški igralec, ki je igral Luka Skywalkerja, ga je opisal kot pravega angleškega gentlemana – je umrl v bolnišnici zaradi zapletov, povezanih s parkinsonovo boleznijo, ki ga je spremljala več let.Dolga je bila tudi njegova kariera; raztezala se je čez 45 let, a za vselej je ostal Boba Fett, čeprav skrit za prepoznavnim kostumom lovca na glave. Vlogi je zaigral v dveh delih; Imperij vrača udarec iz leta 1980 in Jedijeva vrnitev, 1983. Vlogo je menda dobil po zaslugi polbrata, koproducenta v prvem od filmov. Pogoj je bil preprost: »Če ti je kostum prav, je vloga tvoja.« Razpleta ni treba posebej pojasnjevati.Zaigral je v več TV-serijah v 70. in 80. letih, denimo v Doctor Who in Robin of Sherwood, dobil je tudi vlogi v dveh filmih o Jamesu Bondu: Le za tvoje oči (1981) in Octopussy (1983).Na družbenih omrežjih so se mu poklonili številni soigralci, med njimi, ki je igral mladega Boba Fetta v Napadu klonov iz leta 2002, z besedami, da nikoli ne bo pozabil vsega, kar ga je naučil.Pred približno tremi tedni je pri 85 letih umrl tudi, ki si je v izvirni trilogiji nadel masko zloglasnega Dartha Vaderja.