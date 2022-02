Zvezdniki in vplivneži obsojajo rusko invazijo

V petih dneh, odkar so ruske vojaške enote začele sejati smrt po Ukrajini, so po svetu potekale množične protivojne demonstracije, za ustavitev nasilja in v podporo Ukrajini pa so se izrekle tudi številne znane osebnosti. Nekateri so to storili z besedami, drugi tudi z dejanji, bodisi simbolnimi bodisi takimi, ki pomenijo konkretno pomoč. Elon Musk, drugi najbogatejši zemljan, se je odzval klicu podpredsednika ukrajinske vlade Mihajla Fedorova in v zemljino orbito nad Ukrajino namestil več postaj za dostop do satelitskega interneta Starlink. Tako lahko Ukrajinci kljub poškodovanemu telekomunikacijskemu omrežju spet spremljajo družbena omrežja, kar je v (tudi informacijski) vojni ključnega pomena.

V Hollywoodu so se Ukrajini poklonili na nedeljski podelitvi nagrad Screen Actors' Guild Awards, v Milanu pa je Giorgio Armani modno revijo izpeljal brez glasbe, v tišini, v znak solidarnosti z Ukrajinci. Filmska zvezdnika, zakonca Ryan Reynolds in Blake Lively, sta za pomoč beguncem obljubila milijon dolarjev. Na tem področju je že dolgo aktivna tudi igralka Angelina Jolie, ki je Ukrajince podprla prek instagrama pa tudi s konkretnimi potezami. »Tako kot mnogi med vami tudi jaz molim za ljudi v Ukrajini,« je zapisala in dodala, da skušajo s kolegi, ki pomagajo reševati begunske probleme, narediti vse, da bi razseljenim ljudem v regiji zagotovili varnost in osnovne človekove pravice.

Ukrajino sta na twitterju podprla tudi princ William in Kate Middleton, vojvoda in vojvodinja Cambriška, ki sta se s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in prvo damo Ukrajine, Eleno Zelenski, srečala oktobra 2020. »Danes podpirava predsednika in celoten ukrajinski narod, ki se pogumno borita za prihodnost,« sta zapisala v tvitu in mu dodala še ukrajinsko zastavo.

»Podpiram Ukrajino,« je tvitnil tudi igralec Ashton Kutcher. Njegova žena, Mila Kunis, ki se je rodila v sovjetski Ukrajini, a je pri sedmih letih z družino emigrirala v ZDA, v nasprotju s svojimi nekdanjimi rojakinjami za zdaj molči. Oglasila pa se je igralka Mila Jovovich, ki dogajanje v svoji domovini spremlja »zlomljenega srca in brez besed«. Tesne vezi z Ukrajino ima tudi ameriška igralka Hayden Panettiere, ki ima z Vladimirjem Kličkom, nekdanjim boksarjem in bratom kijevskega župana Vitalija, sedemletno hčerko. Tudi igralka je svoje oboževalce pozvala, naj »strnejo vrste v solidarnosti za Ukrajino«. Ruski teniški igralec Andrej Rubljov pa je na tekmovanju v Dubaju na kamero napisal: »Brez vojne, prosim.«

Kot je znano, dogajanje v Ukrajini v živo spremlja igralec in režiser Sean Penn, ki je v državo prišel le nekaj dni pred ruskim napadom, da bi nadaljeval snemanje dokumentarca o nemirnih separatističnih območjih Donbasa in o ruski grožnji miru v državi. Kje je trenutno, ni znano, je pa na twitterju pred dvema dnevoma zapisal: »Če bomo dopustili, da se bo (Ukrajina) borila sama, bo naša ameriška duša izgubljena.«