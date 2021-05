Beseda agencija v SSKJ2 na portalu Fran.

Beseda agencija ima v SSKJ2 dva pomena, in sicer je v prvem pomenu razložena kot »podjetje, ki opravlja posredniške posle«, in v drugem kot »obveščevalni, poročevalski urad«. In prav v tem drugem pomenu se v zadnjih dneh najpogosteje pojavlja v medijih, ko poročajo o težavah Slovenske tiskovne agencije. Poznamo pa tudi druge vrste agencij, ki tako ali drugače pomembno vplivajo na naša življenja in so v Pravnem terminološkem slovarju (2018) definirane kot pravne osebe javnega prava, denimo Javna agencija za raziskovalno dejavnost, ali kot državni organi v sestavi ministrstev, na primer Agencija za okolje in prostor.Zanimivo je, kako so si lahko agencije med seboj različne. Nekatere, na primer Sova (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija), delujejo skrajno prikrito, medtem ko si druge, denimo oglaševalske agencije, prizadevajo biti čim bolj na očeh. Nekatere, na primer regionalne razvojne agencije, delujejo predvsem lokalno, druge pa zelo globalno, vesoljske, denimo, celo prek meja našega planeta. V vsej tej pestrosti različnih agencij je s trenutno zdravstveno krizo verjetno najtesneje povezana Javna agencija za zdravila. Upajmo, da bomo tudi z njeno pomočjo čim prej zamejili bolezen, ki nas močno ovira pri razmišljanju o naših najljubših agencijah – to je o potovalnih in turističnih.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Simon Atelšek.