Ali ste vedeli, da iz kruha lahko nastane moka?

Iz tega kruha bo moka – to je pomemben korak k odgovornemu ravnanju s hrano, ki nam bo to jesen pomagal, da tudi v svoji kuhinji začnemo razmišljati drugače, tudi bolj kreativno. Čeprav se morda sliši kot napaka, pa je čisto resnična novost, s katero priznani chef Marko Pavčnik išče izvirne ideje, kako zmanjšati količino odpadkov v slovenskih gospodinjstvih.

In 16. oktobra je na trg prišel prav poseben kruh. V Pekarni SPAR so pripravili prav posebno novost, ki jo potrošniki lahko najdejo na prodajnih policah. Iz presežka kruha so pripravili "moko", ki so jo nato uporabili za pripravo svežega in okusnega Trajnostnega kruha. Torej stari rek in stara pravila peke so popolnoma obrnili na glavo … in nič več ne bo tako, kot je bilo.

In to je sijajno, saj sta to tisti korak in spodbuda, ki ju vsak izmed nas potrebuje, da bo začel razmišljati čim bolj kreativno, in namesto da hrano zmečemo v biološke odpadke, premislimo še enkrat! Če je kruh lahko spet "moka", potem tudi drugi ostanki hrane, ki jih najdemo v naši kuhinji, lahko dobijo popolnoma novo vlogo.

Trajnostni kruh je še en pomemben korak Pekarne SPAR v prizadevanju za manjšo količino zavržene hrane. Ker zavržene hrane v Sloveniji je še vedno ogromno: po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije povprečen Slovenec zavrže 68 kg hrane letno. Na prodajne police pa je prišel na prav poseben datum – 16. oktobra, ko obeležujemo svetovni dan hrane.

Trajnostni kruh za 100 družin

Akcija ima tudi dobrodelno noto. Trajnostni kruh je na voljo na Sparovih policah, v Sparu pa so se tudi odločili, da 100 svežih hlebcev podarijo v dobrodelne namene. V okviru te akcije so v SPARU Črnomelj predali 50 hlebcev kruha Slovenski filantropiji, v Intersparu Celje pa 50 hlebcev Zvezi Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija. Z donacijo Trajnostnega kruha so tako osrečili kar 100 slovenskih družin.

Ali ste vedeli? Tretjina proizvedene hrane na svetu konča med odpadki (približno 1,3 mrd. ton na leto). Vir: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)

Stopimo skupaj za manj zavržene hrane

Prizadevanje SPARA Slovenije pri iskanju trajnostnih rešitev, med katerimi je tudi manjša količina zavržene hrane, je cilj, ki bi mu moral slediti vsak izmed nas. Začnemo lahko tako, da spremenimo nekatere navade in vpeljemo novo rutino v domači kuhinji, ki bo predvsem bolj preudarna in zorganizirana.

Preverite šest korakov za lažji nadzor nad zavrženo hrano:

Načrtujmo tedenske jedilnike. Napišimo nakupovalni listek s sestavinami, ki jih bomo potrebovali ves teden. Kupujmo lokalno – veliko zavržene hrane nastane med transportom. Živila shranjujmo med 0 in 4 stopinjami Celzija. Uredimo hladilnik – hrana, ki je obstojna dalj časa, naj bo v zadnjem delu. Nad predali za sadje in zelenjavo je najhladneje, zato tja pospravimo meso, ribe in morske sadeže. Na vrhu hladilnika shranimo ostanke že pripravljenih obrokov, saj je temperatura tam najvišja. Bodimo pozorni na roke uporabe. Presežke hrane zamrznimo. Iz ostankov pripravimo nove obroke.

Ali ste vedeli? Ena četrtina zavržene hrane bi lahko preprečila lakoto na svetu. Vir: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)

Reciklirajte skupaj s chefom Pavčnikom

Chef Pavčnik v sodelovanju s Sparom Slovenija redno objavlja uporabne nasvete ter izvirne recepte za čim boljši izkoristek hrane. Vsak mesec tako nastane zanimiva videovsebina, kjer lahko vsak izmed nas dobi prave ideje za manj zavržene hrane in noro okusne reciklirane recepte.

Pridružite se torej tudi vi chefu Pavčniku in Sparu Slovenija. Spremljajte chefove edinstvene recepte in se tudi sami prepustite kuharskemu ustvarjanju.

Tudi lanska akcija je bila prav posebna. Ob svetovnem dnevu hrane je chef Pavčnik skupaj s Sparovimi prijatelji izpeljal projekt 68 kg, ki je bil pravzaprav svojevrsten kulinaričen eksperiment. Z natanko 68 kilogrami sestavin, saj prav toliko hrane v povprečju v enem letu zavrže vsak Slovenec, je ustvaril kar 257 okusnih obrokov. Ogromno, če pogledamo iz perspektive, koliko je to hrane za vsakega prebivalca Slovenije. V sodelovanju s Slovensko filantropijo pa so sveže pripravljene obroke dostavili tistim, ki jih resnično potrebujejo. Tako so obiskali Žalec, Črnomelj, Metliko, Maribor in Mursko Soboto. Obenem pa so jim donirali še 100 paketov hrane z daljšim rokom uporabe. Slovenski filantropiji so dodatno darovali še 100 paketov hrane z daljšim rokom uporabe in druga potrebna osnovna sredstva.

