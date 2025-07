Ameriški upokojenci bežijo v tujino, Forbes jim priporoča tudi Slovenijo

Zlasti v zadnjem času, ob naraščajoči negotovosti in zaostrenih razmerah v ZDA, vse več Američanov razmišlja o selitvi v tujino. V Forbesu, ameriški poslovni reviji, so zato pripravili seznam držav, ki so po njihovem mnenju najprimernejše za selitev po upokojitvi v ZDA. Med njimi priporočajo tudi Slovenijo.

Na seznamu je 24 držav s petih celin, izbrane pa so bile zlasti na podlagi življenjskih stroškov, udobja življenja, cene in kakovosti zdravstva, ravni razumevanja angleščine, razširjenosti kriminala, izpostavljenosti podnebnim spremembam in nevarnostim, politične stabilnosti, enostavnosti potovanja ter navsezadnje po tem, kako dobrodošli so ameriški upokojenci. Forbes namreč svari, da bi ameriška zunanja in gospodarska politika lahko vplivali na to, kako bodo Američani sprejeti v tujini.

Poleg Slovenije so v Evropi na seznamu še Albanija, Avstrija, Ciper, Francija, Grčija, Irska, Italija, Malta, Črna gora, Nizozemska, Portugalska in Španija. Zanimivo je, da sta na seznamu tudi obe sosedi ZDA, torej Kanada in Mehika, čeprav skuša ameriška oblast iz zadnje na vse načine omejiti priseljevanje. Od azijskih držav Forbes priporoča le Indonezijo, Tajsko in Malezijo, na spisku pa ni niti ene afriške države.

Življenjski stroški v večini priporočenih držav so precej nižji kot v ZDA, večinoma zaradi bistveno cenejših zdravstvenih storitev, pa tudi zaradi urejenega javnega prometa, tako da marsikje ni treba imeti svojega avtomobila. Ne preseneča, da po zadnjih podatkih s konca lanskega leta v tujini živi rekordno število upokojenih Američanov, kar 712.000, to je za dobro petino več kot pred desetletjem, navaja Forbes.

Forbes posebej omenja košček jadranske obale, ki pripada Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podoben spisek držav, ki jih priporočajo za življenje upokojenim Američanom, so v reviji objavili že lani, branost članka pa se je zgolj v treh dneh po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA povečala za kar sedemkrat. Ankete ugotavljajo, da skoraj petina upokojenih Američanov in teh, ki se bližajo upokojitvi, razmišlja o selitvi v tujino.

Poceni Slovenija

Forbes jim, kot rečeno, med drugim priporoča selitev v našo državo, saj so življenjski stroški »več kot pol nižji kot v ZDA«, zdravstvo je »ustrezno in poceni«, pridobitev pravice do bivanja pa je za Američane »razmeroma lahka«. Priporočajo predvsem selitev v Ljubljano, na Bled, v Piran in Celje. »Slovenija ponuja široko paleto osupljivih obalnih in gorskih pokrajin«, poleg tega je »politično stabilna, stopnja kriminala pa je nizka«, so zapisali.

Opozarjajo sicer, da pri nas obstaja nevarnost poplav in da so poleti med Slovenijo in ZDA dolgi, poleg tega ni na voljo direktnih letov, vendar pa ameriški upokojenci lahko pridobijo dovoljenje za prebivanje že z bistveno nižjimi prihodki kot v drugih evropskih državah.

Par ameriških upokojencev se v Slovenijo namreč lahko preseli že, če ima skupne prihodke okoli 12.000 dolarjev na leto, medtem ko Irska zahteva dokazila o kar 110.000 dolarjih letnega prihodka za par, v Avstriji je ta meja 50.000, v Italiji 41.000, v Španiji 39.000, na Malti 27.000, v Grčiji 26.000, v Franciji 19.000, na Portugalskem 17.000, na Cipru 15.500, Nizozemska zahteva 33.000 dolarjev letnega prihodka na osebo, Albanija pa 17.500. Celo Tajska zahteva dokazila o dvakrat tolikšni vsoti letnega prihodka kot Slovenija, še bistveno cenejša Indonezija pa skoraj trikratni.

Ne le upokojenci, iz ZDA se izseljujejo tudi mnogi mladi, kar so olajšali vizumi za tako imenovane digitalne nomade, ki jih že izdajajo številne države. Od Trumpove izvolitve pred pol leta več evropskih držav opaža občutno povečano priseljevanje iz ZDA. Ali se zaradi članka v Forbsu Sloveniji obeta naval priseljevanja ameriških upokojencev, bomo videli v kratkem.