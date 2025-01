Videoigre so kot vstop v tuje sanje

V nadaljevanju preberite:

Nathalie Lawhead je ameriško-slovenska umetnica, ki ustvarja predvsem v mediju videoiger. Njena igra Everything is Going to Be OK iz leta 2017 je del stalne zbirke newyorškega Muzeja moderne umetnosti (MoMA). Poleg te sta njeni najbolj znani deli še Tetrageddon Games in Blue Suburbia. Znana je po igrah, ki nihajo med jedkim humorjem in otožno melanholičnostjo ter velikokrat delujejo kot nekakšen kaotičen umetniški arhiv internetne kulture, obenem pa preizprašujejo pojem igre kot take in vse, kar na računalnikih jemljemo za samoumevno.

Umetnica, ki ustvarja pod psevdonimom Alienmelon, se je lani iz ZDA preselila v Kranj. Prva igra, ki jo je od tedaj ustvarila v Sloveniji, individualism in the dead-internet age, je verjetno prva slovenska videoigra v zgodovini, nominirana za nagrado nuova, ki jo podeljuje Festival neodvisnih iger. Njene igre so dostopne ne platformi itch.io. ​