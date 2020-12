Angleška babica, ki bo prišla v zgodovinske knjige

Devetdesetletna Margaret Keenan, ki je še pred štirimi leti delala kot pomočnica v zlatarni, je postala prva prejemnica Pfizerjevega cepiva na svetu.

FOTO: Jacob King/Pool via Reuters

Margaret Keenan z medicinsko sestro May Parsons, potem ko sta se vpisali v zgodovino.

FOTO: Jacob King/Pool via Reuters

Prvi od 800.000 odmerkov

Potem ko je Združeno kraljestvo pred natanko tednom dni kot prva država na svetu odobrilo izredno uporabo cepiva proti covidu-19 farmacevtskega velikana Pfizerja in nemškega biotehnološkega podjetja Biontech, je Velika Britanija dobila junakinjo dneva V. »Počutim se zelo privilegirano, da bom prva, ki se je cepila proti covidu-19,« je kot prva prejemnica Pfizerjevega cepiva na svetu dejala devetdesetletna. Prihodnji teden bo slavila svoj 91. rojstni dan.Zgodovinski trenutek, ki je bil prvi korak v največji cepilni program v zgodovini Velike Britanije, se je zgodil ob minuto čez pol sedmo zjutraj po lokalnem času na univerzitetni kliniki v Coventryju v osrednji Angliji, enem od 14 trenutnih cepilnih mestih, nasmejana gospa, ki še zdaleč ne kaže let, opredeljenih z letnico rojstva, pa je za pred televizijske kamere in številne bliskavice oblekla majico z božično razpoloženim pingvinom. Ko ji je sestravbrizgala cepivo, je povedala, da ni čutila ničesar, prisotni pa so njeno dejanje pospremili z aplavzom.»To je najboljše predčasno darilo, ki bi si ga lahko želela, saj se zdaj lahko končno veselim preživljanja časa z družino in prijatelji v novem letu, potem ko sem večino letošnjega preživela sama.« Ko so jo novinarji vprašali, kako se počuti ob tem, da bo zapisana v zgodovinskih knjigah, je dejala: »Tako kot sem dejala že prej: v tem trenutku ne vem, kako se počutim, tako čudno je in hkrati tako krasno, zares. Vesela sem, da sem to storila, saj je za dober namen.«Pred odhodom domov je z osebjem pokramljala in popila čaj, ko je na vozičku zapuščala bolnišnico, pa ji je osebje še enkrat zaploskalo. Naslednjo dozo cepiva bo prejela čez tri tedne, imunost proti covidu-19 pa naj bi razvila v prvem tednu januarja, so poročali britanski mediji.Tudi za medicinsko sestroMay Parsons po rodu s Filipinov, ki v britanskem zdravstvenem sistemu dela zadnjih 24 let in se je z vbrizganjem prvega odmerka prav tako znašla v središču svetovne pozornosti, je bila to »velika čast«. »Vesela sem, da lahko sodelujem na ta zgodovinski dan. Zadnji meseci so bili zelo težki za vse nas v zdravstvenem sistemu (NHS), toda zdaj se zdi, da je svetloba na koncu predora.«Margaret Keenan, mati dveh otrok in babica štirim vnukom, ki jo družinski člani in prijatelji kličejo Maggie, je doma iz Enniskillena iz Severne Irske, a že več kot šestdeset let živi v Coventryju. Delala je kot pomočnica v zlatarni in se upokojila šele pred štirimi leti. Kot je dejala, namerava letošnji božič, potem ko je večino leta samevala, praznovati v ozkem družinskem mehurčku. Njen nasvet vsakomur, ki mu je ponujeno cepivo, pa je: »Sprejmite ga. Če sem ga lahko jaz pri 90 letih, potem ga lahko tudi vi.«To je bil prvi od 800.000 odmerkov, ki jih bodo po poročanju BBC v prihodnjih tednih prejeli najprej starejši od 80 let, zdravstveni delavci in socialni oskrbovalci, do konca meseca pa naj bi jih injicirali že štiri milijone. Med prvimi v vrsti za cepljenje sta zaradi starosti, in ne privilegijev tudi 94-letnain njen 99-letni mož. Kraljica naj bi se za hitro cepljenje med drugim odločila tudi zato, da bi opogumila in spodbudila druge, da sledijo njenemu zgledu, med znanimi, ki so javno napovedali, da se bodo cepili takoj, ko bo mogoče, pa sta tudi komikiz skupine Monty Python in pevec