AUDIO: Zavarovanje hišnih ljubljenčkov je odgovorno in koristno

Zavarovalnica Triglav že desetletja ponuja zavarovanje malih živali, a le okoli 10 odstotkov lastnikov živali to koristi. In to kljub temu, da so velikokrat stroški ob nesrečah ali boleznih zelo visoki ... Kaj krije zavarovanje, zakaj je dobrodošlo, ko pride do nepredvidenih nesreč, poškodb ali bolezni, koliko znaša premija, smo se v podcastu pogovarjali z veterinarko dr. Iris Selan iz ambulante Tristokosmatih in Bojanom Nikolićem iz Zavarovalnice Triglav.

Biti lastnik male živali je verjetno res nekaj najlepšega na svetu. Če samo pomislim na to, da lastniki o denimo psih ali mačkah govorijo tako zavzeto in ljubeče kot o svojem otroku ali mu z vso skrbnostjo pripravljajo hrano, ga vodijo na igralne poligone ali ga celo oblačijo in frizirajo.

Domača žival je prav gotovo simbol naše povezanosti z naravo in dokaz spoštovanja vseh živih bitij. Naša sogovornika v podcastu pa sta v en glas dejala, da hišne živali odkrivajo človekovo najnežnejšo plat. Tako kot otroci.

Veterinarka iz ambulante Tristokosmatih Iris Selan: »Zavarovanje za male živali se izkazuje kot odlična rešitev za uspešno zdravljenje naših ljubljenčkov.« FOTO: Jure Eržen/Delo

Psi in mačke ter tudi druge domače živali torej v naše domove vnašajo veselje in toplino. A zavedati se moramo, da lastništvo prinaša veliko odgovornost, h kateri spada tudi ustrezna zaščita pred poškodbami in boleznimi.

Vsak lastnik male živali se bo prav gotovo strinjal, da morajo lastniki predvsem poskrbeti za zdrav razvoj in varnost živali, a ker nesreča nikoli ne počiva in se lahko tudi našim ljubljenčkom zgodi marsikaj neprijetnega in bolečega, je zelo koristno, da smo na to pripravljeni. Zavarovalnica Triglav za vse lastnike malih živali že vrsto let ponuja zavarovanje in ga v skladu s spremenjenimi zunanjimi okoliščinami sistematično aktualizira in nadgrajuje. Kaj lahko lastniki malih živali od zavarovanja pričakujejo in kakšne skrbi jim zavarovanje, katerega osnovna premija znaša približno 17 evrov, lahko reši, sta v podcastu povedala Bojan Nikolić iz Zavarovalnice Triglav in veterinarka Iris Selan iz ambulante Tristokosmatih.

V tokratnem podcastu, ki smo ga namenili zdajšnjim in bodočim lastnikom hišnih živali, smo podali koristne napotke o tem, kako se lahko zavarujemo pred nepredvidenimi stroški, ki nastanejo, če naše male živali zbolijo ali se poškodujejo.

Bojan Nikolić, Zavarovalnica Triglav: »Z zavarovanjem krijemo vse bolezni in poškodbe, ki imajo naravo nepredvidljivosti.« FOTO: Jernej Lašič

Nekaj koristnih informacij:

V Zavarovalnici Triglav lastnikom živali že več kot desetletje omogočajo, da zavarujejo svoje hišne ljubljenčke. Zavarovati je mogoče vse zdrave in označene (čipirane) pse, mačke in druge male živali, kot so npr. kunci, morski prašički, činčile, dihurji ipd., ne glede na pasmo. Čeprav je zavarovanje za male živali na slovenskem trgu prisotno že dlje, je ozaveščenost o njem še vedno majhna. Lastniki, pri katerih hišni ljubljenčki pogosto predstavljajo člane družine, se tako ne zavedajo, da lahko sklenejo zavarovanje, s katerim se bodo zaščitili pred nepredvidenimi stroški, ki lahko nastanejo zaradi nepredvidljivih poškodb in bolezni njihovih domačih živali. Prav to zavarovanje pa lastnikom živali lahko pomaga pri celoviti skrbi za njihove hišne ljubljenčke, ko so ti najbolj ranljivi. Osnovno zavarovanje, ki ga v Zavarovalnici Triglav ponujajo lastnikom malih živali, je zavarovanje stroškov zdravljenja. S tem zavarovanjem bodo lastniki poskrbeli za veterinarske stroške, ki jih lahko povzroči zdravljenje nepredvidenih poškodb ali bolezni pri njihovih hišnih ljubljenčkih. To zavarovanje pa lahko lastniki razširijo še z drugimi kritji (npr. asistenca, iskanje izginule živali, odgovornost lastnika, bivanje v tujini, prevoz …). Zavarovanje za svojega hišnega ljubljenčka lahko stranke sklenejo v katerikoli poslovalnici Zavarovalnice Triglav ali pri svojem zavarovalnem zastopniku. Zavarovanje za pse in mačke lahko kadarkoli sklenejo tudi na spletni strani Triglav.si.

Kaj vključuje kateri od paketov?

Mali paket : krije stroške osnovnih pregledov, diagnostike in splošnih posegov, zdravil in izdaje receptov ter zdravljenje porodnih komplikacij.

: krije stroške osnovnih pregledov, diagnostike in splošnih posegov, zdravil in izdaje receptov ter zdravljenje porodnih komplikacij. Veliki paket : poleg kritij v sklopu malega paketa krije dodatno še slikovno diagnostiko (RTG, ultrazvok, CT, magnetna resonanca), zdravljenje in operacije iz naslova ortopedije ter diagnostiko in zdravljenje tumorjev.

: poleg kritij v sklopu malega paketa krije dodatno še slikovno diagnostiko (RTG, ultrazvok, CT, magnetna resonanca), zdravljenje in operacije iz naslova ortopedije ter diagnostiko in zdravljenje tumorjev. paket Comfort: poleg kritij v sklopu velikega paketa krije dodatno še zdravljenje z matičnimi celicami, regenerativno zdravljenje gibal, dopolnila in alternativna zdravljenja, kot so fizioterapija in rehabilitacija, kiropraktika, akupunktura, bioresonanca ipd. ter pridobitev drugega strokovnega mnenja.

Kaj vključujejo dodatna kritja, ki jih je mogoče skleniti?

Izbrani paket zavarovanja stroškov zdravljenja se lahko razširi z dodatnimi kritji:

Asistenca: Asistenco lahko sklenete za območje Slovenije ali Evrope. V primeru težav vam je Zavarovalnica Triglav na voljo 24 ur na dan. Kadarkoli boste potrebovali pomoč, doma ali v tujini, lahko pokličite na brezplačno številko 080 28 64 ali iz tujine na +386 2 222 28 64. Asistenčne storitve, ki jih ponujajo pri Triglavu, so:

organizacija in kritje stroškov povratnega prevoza do najbližjega veterinarja ali prevoza najdenega izginulega psa do doma oziroma lastnika;

organizacija oskrbe psa v primeru hospitalizacije ali smrti lastnika psa ali prevoza in oskrbe psa v primeru hospitalizacije ali smrti lastnika psa v tujini;

pomoč pri iskanju izginulega psa.

Stroški nastanitve živali zaradi hospitalizacije zavarovanca: za kritje dogovorjenega dela stroškov nastanitve psa zaradi hospitalizacije lastnika psa.

Odgovornost lastnika živali: Za škodo na osebah ali stvareh, ki je nastala zaradi napada ali ugriza psa ali zaradi povzročitve prometne nesreče.

Bivanje v tujini: za kritje stroškov zdravljenja psa v času bivanja v tujini (Evropa ali cel svet), ki so nastali v tujini zaradi nezgode ali bolezni.

Prevoz: za kritje stroškov zdravljenja ali pogina psa zaradi nezgode, nastalih v času prevoza psa.

Stroški iskanja izginule ali ukradene živali: za kritje dogovorjenega dela stroškov, ki nastanejo pri iskanju izginulega ali ukradenega psa.

Pokop psa: za kritje dogovorjenega dela stroškov pokopa psa (do 7. leta starosti). Za primer pogina ali usmrtitve psa zaradi bolezni ali nezgode do izpolnjenega 10. leta starosti. Velja tudi v tujini. Po dogovoru se lahko zavarovanje za primer pogina psa sklene tudi samostojno.

Kaj krije in koliko znaša osnovno zavarovanje za pse? Osnovno zavarovanje hišnih ljubljenčkov je zavarovanje stroškov zdravljenja in je vseživljenjsko. Izhodiščna premija pri mladih psih znaša okoli 17 EUR na mesec. Pri Malem paketu je maksimalna letna dajatev zavarovalnice 2.000 €, pri Velikem paketu 3.000 € in pri paketu Comfort 6.000 €. Višina zavarovalne premije za zavarovanje stroškov zdravljenja je odvisna od obsega zavarovalnega kritja in izbrane soudeležbe oziroma odbitne franšize.

