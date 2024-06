Beseda tedna: Ocean

Vsako leto 8. junija praznujemo svetovni dan oceanov, s katerim zaznamujemo njihov pomen za naš planet in človekovo preživetje. Ocean splošni razlagalni slovar opisuje kot 'široko, odprto morje, ki pokriva večino zemeljskega površja'.

Izraz je bil iz klasičnih jezikov s posredovanjem nemščine v slovenščino sprejet šele v 19. stoletju. Pleteršnikov slovar (1894–1895) ponuja tudi prevod vesoljno morje, ki se ni uveljavil.

Beseda ocean se največkrat rabi v stalnih zvezah, kot Tihi ocean, Indijski ocean, ni pa doživela večjih pomenskih sprememb. Najpogostejši je prenos po metafori na poimenovanje velike količine česa, na primer ocean hiš, ocean ljudi, ocean idej.

Beseda oceán v slovarjih na portalu Fran.

Ocean je za človeka poln nasprotij: šumenje valov je pomirjujoče, hrumenje viharnega morja vzbuja občutek groze; mnogim živalskim in rastlinskim vrstam predstavlja dom in varnost, človeku pa zaradi neskončnosti in nepredvidljivosti lahko mesto pogube, a tudi prostor tveganih dejanj morjeplovcev, ki svoje fizične in intelektualne moči preizkušajo z njegovim prečkanjem.

Oceani so zaradi svojega bogastva tudi vir dobička. Toda človekovo poseganje v ta prostor je povzročilo, da moramo o svetovnih morjih oziroma oceanih vedno bolj razmišljati z vidika zaščite, varovanja in njihovega ohranjanja, saj se zavedamo, da smo ogrozili naravno biotsko raznovrstnost in morske ekosisteme s pretiranim pomorskim prometom, turizmom, gospodarskim izkoriščanjem morja in predvsem z ogromnimi količinami (plastičnih) odpadkov.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Andreja Legan Ravnikar.