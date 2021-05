Billie Eilish: Njena preobrazba, njena moč

Preberite tudi:

Ženstvena – predmet sramotenja

Do zdaj je veljala za nonšalantno, nihilistično figuro, ki je zavračala pop verzijo feminizma, ki so jo posvojile njene kolegice, oprijete obleke, popolne ustnice, izzivalen senzualen imidž. Toda devetnajstletna pop ikona, »glas nove generacije Z«, je pretresla milijonsko občinstvo z novo podobo na ­naslovnici britanskega Vogua.Značilne črne lase z neonsko zelenimi prameni je Billie Eilish zamenjala s platinasto blond in se pojavila v pozi klasičnega »pin-up dekleta«, v Guccijevem korzetu, ki odkriva globok dekolte in nedrček znamke Agent Provocateur, v rokavicah iz lateksa.Gotovo je to podoba, kakršne njeni mladi oboževalci še niso videli. Namreč, najstniško zvezdnico, ki ima več kot 137 milijonov sledilcev, so v času diktature instagrama nenehno kritizirali prav zaradi čudnih preširokih oblačil, za druge je postala feministična ikona, ki se je borila proti seksualiziranju ženskega telesa.V reviji Vogue govori o svoji preobrazbi, ki je povezana tudi z novim singlom Your Power, v katerem z značilno glasbeno poetiko preizprašuje toksična razmerja in spolno nadlegovanje, s katerim se, kot pravi, srečuje večina mladih deklet njene generacije. V enem od verzov pravi: Potrudi se, da ne boš zlorabljal svoje moči … / Kako si drzneš? Kako si lahko to naredil? Se boš počutil slabo samo, če bodo za to ­izvedeli drugi ...?Povedala je, da pesem ne govori samo o njenem preteklem razmerju, ampak tudi o vseh neprimernih razmerjih med vplivnimi starejšimi moškimi in mladoletnimi ljudmi. »Ta pesem je moje odprto pismo vsem, ki zlorabljajo in izkoriščajo šibkejše, večinoma so to moški, ki nastopajo s pozicije moči,« je dejala. »Skoraj ne poznam dekleta, ki ne bi vsaj enkrat doživelo spolnega nadlegovanja, mnoge imajo žal zelo težke izkušnje, podobno je z mladoletnimi fanti.«Hkrati je spregovorila o problematiki javnega sramotenja, sploh ženskega telesa na družbenih omrežjih. Že leta 2019 je v oglasu za Calvin Klein razložila, zakaj se je oblačila v vrečasta oblačila in prevelike jope s kapuco. »Če si oblečen v brezoblična oblačila, nihče ne bo mogel komentirati, da je tvoja rit predebela, da si presuha ali imaš prevelike prsi. Česar ni videti, ostaja tvoje in ne predmet komentarjev.« Tudi zato je sprememba, ki si je je želela sama, velik šok za oboževalce, ki so v njej videli ikono deseksualiziranja ženskega telesa.Je najmlajša glasbenica v zgodovini pop glasbe, ki je pobrala kar štiri glavne grammyje v štirih kategorijah. Velja za »nov ženski glas nove generacije«, zaradi svoje temačne poezije, specifičnega vokala pa tudi androgine podobe, ki je bila kot klofuta v obraz izrazito seksualiziranim podobam pop ikon, od Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanne do Taylor Swift. Zato ni nenavadno, da mnogo njenih sledilcev vidi novo podobo kot nekakšno »izdajstvo«.V pogovoru za Vogue jim je odgovorila: »Ko se odločiš, da se želiš pokazati bolj ženstveno, si spet predmet sramotenja, označijo te za hinavko, za lahko žensko ali kurbo. Če pokažeš svoje telo oziroma golo kožo ali ne, ti to ne bi smelo odvzeti spoštovanja,« je dejala. »Gre samo za to, da se dobro počutiš v svoji koži. Če si želiš operacijo, pojdi na operacijo. Če hočeš nositi obleko, o kateri mislijo, da si v njej preveč obilna, jih odj.... Če se v njej počutiš dobro, si tudi res videti dobro.«Februarja je bila na Apple TV premiera njenega dokumentarca The World's a Little Blurry (Svet je malo zamegljen). V več kot dveurnem filmu spremljamo pop fenomen od male deklice, ki nastopa v dnevni sobi, do prvih začetkov z bratom, prek popolne zmage na podelitvi grammyjev leta 2019, ko je pometla s konkurenco in dobila enajst nagrad. V tem dokumentarcu vidimo, da je že kot najstnica razumela tisto, kar razumejo milijoni njenih oboževalcev, ki so zrasli na snapchatu in instagramu; ko si nenehno pred kamero, moraš zgraditi dvojno vlogo. Torej biti čim bolj ti in hkrati igrati svojo vlogo tako, da nihče ne bo opazil, da je to pravzaprav samo – vloga.