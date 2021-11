Kremni piling za telo iz naravnih sestavin

Pogum zastaviti jasne cilje in se podati izzivom naproti ter pogum preslišati dvome drugih in verjeti v svojo idejo.Toda na tem mestu se delo šele začne in nemalokrat se ljudje v njem izgubimo. Zato je še bolj kot vse našteto pomembo, da si med delom vzamemo čas zase in se spomnimo, zakaj smo se na svojo pot sploh podali.

Kaj imajo skupnega kava, izgorelost in čas

Za podjetnici Nino Štefe in Tjašo Smuk zagotovo veliko. Predstavljajo tri komponente, ki so ju navdihnile k ustvarjanju skupne podjetniške poti. Po tem, ko sta mladi podjetnici z vso zagnanostjo, ki jo premoreta, sledili svojim sanjam, sta kmalu ugotovili, kako naporna je lahko pot. Znova in znova sta se srečevali z izčrpanostjo in preobremenjenostjo ter številnimi izzivi, ki jih je prinesla pandemija. Po mesecih truda in prilagajanja sta se odločili, da si bosta preprosto vzeli čas za razmislek.

Na majhnem balkonu na obrobju Ljubljane se je rodila ideja o virtualni kavarni Bossy Cafe, kjer si mlade podjetnice izmenjujejo znanje, izkušnje in težave. Tjaša in Nina skupaj z drugimi strokovnjaki začneta deliti praktična znanja, ki uporabnicam pomagajo na njihovi podjetniški poti. Glavno sporočilo Bossy Cafeja pa ostaja: ustvariti vsakdan, od katerega ne potrebuješ počitka.

Postavi sebe na prvo mesto

FOTO: Aljoša Rebolj

Svojo življenjsko filozofijo pa sta Tjaša in Nina želeli podkrepiti tudi z izdelki Bossy Cafe. Takšnimi, ki spodbujajo in celo ustvarjajo trenutke, ki jih posvetimo sebi. Povezali sta se s podjetnico Nino Slapšak, ustvarjalko linije naravnih čistil in izdelkov za nego Odori, ter razvili edinstven izdelek, s katerim sta se prijavili v 6. sezono projekta Štartaj Slovenija . Nastal je kremni piling za telo Bossy Cafe

Ustvarjen je izključno iz naravnih sestavin, brez umetnih dodatkov in barvil. Odlikuje ga edinstvena trda oblika, ki ga ločuje od drugih pilingov na trgovinskih policah. Osnovne sestavine kremnega pilinga Bossy Cafe so karitejevo in kakavovo maslo, ki nahranita in negujeta kožo, ter bučna semena, riž in kavne luščine, ki poskrbijo za nežen piling kože.

Pri izboru sestavin sta Nina in Tjaša sledili trajnostnemu vidiku, saj sta za eno izmed glavnih sestavin izbrali kavne luščine, ki bi jih kot stranski produkt praženja kavnih zrnc sicer zavrgli. Izbirate lahko med tremi različicami izdelka. Za dišečo, navlaženo in napeto kožo poskrbi piling Tropski cocktail, ki poleg osnovnih sestavin vsebuje tudi mangovo maslo. Piling Vanilija latte z vonjem kokosa in vanilje vsebuje kokosovo olje in moko. Ker so sestavine zmlete bolj nežno, je primeren tudi za občutljivo kožo. Piling Jutranji shot z vsebnostjo alg spirulina kožo pa kožo globinsko očisti, medtem ko bela glina kaolin pospešuje prekrvitev kože.

Kremni piling Bossy Cafe bo postal vaš novi najljubši ritual, s katerim boste poskrbeli, da vsaj enkrat na dan nekaj minut posvetite samo sebi. Poiščete ga lahko v vseh trgovinah Interspar in izbranih trgovinah Spar po vsej Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija