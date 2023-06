Burek, ki je stopil v korak s časom

Dober glas seže v deveto vas, če je objavljen na družbenih omrežjih, pa še bistveno dlje, bi lahko rekli. In tako se zgodi, da v obratu s hitro prehrano naročaš burek, dvakrat zapored nagrajen na osrednjem oglaševalskem festivalu v državi, medtem ko se mimo pripelje avtobus, prelepljen z reklamo Burek Olimpija, v vrsti pa stoji ducat nemških poslovnežev, po navdušenju katerih je mogoče sklepati, da je burek najbolje postreči s selfijem.

Niti še poldne ni bilo, a pred Burekom Olimpija na Bavarskem dvoru (v zadnjih treh letih so odprli še poslovalnici na Celovški in Rimski cesti) je že bila vrsta, vsaj tri naročila so se glasila: »Enega sirovega in enega mesnega, prosim.« Sezgin, ki tam dela že tri leta, je pladnje s sveže pečenim burekom urno jemal iz pečice, vstavljal nove, rezal vroče in dišeče pite na kose in jih v treh potezah zavijal v prepoznavne trikotnike. Zaradi priljubljenosti te ljubljanske obedovalnice je tudi on postal tako rekoč znani obraz, ki ga vidimo na številnih fotografijah, objavljenih v medijih in na družbenih omrežjih.

Prepoznavni trikotniki Foto Črt Piksi

Burek vsem gostom, znanim in manj znanim, postreže z nasmeškom in kar se da hitro – njegov rekord prodaje je okoli 300 pladnjev oziroma 1200 kosov bureka v eni izmeni, je povedal prodajalec, sicer diplomirani pravnik. Čez dan stranke največkrat naročajo sirov in mesni burek, tudi jabolčnega, ponoči kraljuje pica burek, izdelek, ki so ga po glasu ljudstva sodeč tam začeli pripravljati prvi. V poletnih dneh se nekoliko poveča prodaja bolj lahkih različic, kot sta špinačni in krompirjev, smo še izvedeli, obiskovalci pa se občasno razveselijo bureka s pelati, rukolo in mocarelo ali s testom iz konopljine moke, ki so ga zasnovali z raperjem Trkajem.

Izziv za najboljše slovenske chefe

Najbrž ga ni obrata s hrano v Ljubljani, ki bi imel tako pisano bero gostov; pridejo najstniki, upokojenci, turisti, poslovneži, estradniki, znani športniki, ljudje z ulice in tisti, ki pred njim parkirajo avtomobile, kakršne bi prej pričakovali pred kakšnim bistveno bolj eminentnim lokalom. Na drsnem okencu je cela vrsta nalepk z angleškim zapisom za najboljšo restavracijo v mestu po izboru ljudi (so edini ponudnik v Ljubljani, ki jih je dobil kar 12 zapored), prostor je ozaljšan z logom in napisi, narejenimi z mislijo na sodobno stranko, ki z obrokom kupi tudi zgodbo.

Tisti, ki je prvi začel streči burek na tej lokaciji leta 1979, je bil gospod Ejup, približno štiri desetletja pozneje delo nadaljuje četrta generacija iz njegove družine, z zgodbo vred ter številnimi objavami in odmevnimi akcijami po spletu pa ga servira Vinko Zovko, vodja blagovne znamke, sicer zaposlen na ljubljanski ekonomski fakulteti.

Kljub uspešnim akcijam, ki so pritegnile množice in dvignile priljubljenost Bureku Olimpija, se Jernej Tomazin in Vinko Zovko strinjata, da prav nič ne pomaga dober marketing, če nimaš dobrega bureka.

Čeravno je razpet med različnimi delovnimi nalogami, se mu ideje porajajo kar sproti. Ko smo se srečali, je takoj ponudil eno: »Šli bomo v boj za Michelinovo zvezdico,« je veselo napovedal in navezal na zgodbo azijske poulične restavracije, ki jo je že dobila. Zamisel je še nadgradil: »V vmesnem obdobju pa bomo izpeljali posebno akcijo. Povabili bomo izbrane slovenske chefe in jih postavili pred izziv, da pripravijo mesni burek po svojem receptu. Na koncu bo ulica ocenila, kateri chef je najboljši.« V mislih je že imel objave na družbenih omrežjih, kot ni bilo težko ugotoviti iz njegovega nalezljivega navdušenja, videl je tudi naslov v našem časniku: Bo Burek Olimpija dobil Michelinovo zvezdico?

Z blagovno znamko so se sicer začeli intenzivneje ukvarjati po letu 2016, ko je bila ena najbolj znanih okrepčevalnic v središču Ljubljane na prelomnici. »Za nas je bil to najboljši burek na svetu, vendar je moral stopiti v korak s časom. Zato smo se začeli pojavljati na družbenih profilih z dobrodelnimi akcijami in pozivi,« je povedal Jernej Tomazin, ki ga je Zovko takrat kot študenta povabil k sodelovanju in je zdaj odgovoren za marketing in promocijo. »Želimo vračati v okolje, ki nas pravzaprav ustvarja, zavedamo se namreč, da smo odvisni od ljudi, od skupnosti in načina, kako sodelujemo,« je dodal Tomazin.

Posebna cena za SDH

Preboj se je zgodil v času pandemije, ko so priskočili na pomoč dostavljavcu hrane, ki se je ustavil v središču mesta in snel masko, da bi snedel burek. »Takrat smo odreagirali instinktivno: Menda ne bo sam plačal kazni? Nekdo, ki je dostavljal hrano ljudem, ker sami niso mogli ponjo?!« je spomnil Tomazin. Pozvali so ga, da bi mu pomagali pri plačilu, a se ni oglasil. Kepa priljubljenosti se je začela valiti. »Mi ne najemamo oglaševalskih agencij, ampak smo ekipa, ki se spontano in srčno odziva na dogajanje v družbi,« sta poudarila sogovornika. Ena zadnjih objav, na primer, je: Lahko omejite županske mandate na max 2x, a samo če se trenutnemu ljubljanskemu županu podeli doživljenjski mandat. Ali: Dragi SDH, 20.000 evrov plače?! Lahko, a od danes naprej je za vas burek 300 evrov za kos. Ceno so celo dopisali na cenik. »Zakaj? Ker hočemo poslati sporočilo,« je rekel Zovko.

Z likovno zasnovo so znali potrkati na zavest sodobnega potrošnika. Foto Črt Piksi

Zelo odmevna je bila akcija Burek za frenda, s katero so tiste, ki so si lahko privoščili kakšen burek več, pozvali, da plačajo dodatnega, k čemur je okrepčevalnica pristavila še enega. Tisti, ki niso imeli denarja zanj, pa so lahko pri okencu le izrekli geslo Burek za frenda in dobili so ga brezplačno. To lahko še vedno storijo, je pristavil Zovko. So tudi dnevi, ko počastijo voznike avtobusov, smetarje, može v modrem ali gasilce, v dobrih odnosih so z mestnimi redarji, kakor smo lahko videli na kraju samem, ko je po namigu prodajalca bureka za krajši čas skozi prste pogledal tudi ta uslužbenec. »Ljudje so vzljubili našo znamko, jo sprejeli za svojo, kar se v zadnjih letih kaže tudi v nagradah oglaševalske stroke,« je dejal Tomazin.

Zavito v nekaj potezah in že pri jedcu

Agencija 101 je pravzaprav sama pristopila k njim s pobudo za sodelovanje, iz česar sta nastali zelo uspešni in na Slovenskem oglaševalskem festivalu nagrajeni akciji. Lani so skupaj stopili pred cvetober slovenskih chefov, vznesenih od Michelinovih zvezdic, in jim ponudili burek s sporočilom: Dragi naši chefi, če ste vi kralji vrhunskih večerij, smo mi kralji obrokov v zgodnjih jutranjih urah. Druga nagrajena je bila akcija kune za burek, s katero je Burek Olimpija postal edina menjalnica na svetu, kjer je bilo mogoče nekdanjo hrvaško valuto zamenjati za burek. Zbrali so kun za približno 4000 evrov, a bistveno bolj kot ta cifra je impozantna količina na fotografiji, ki jo pokaže Vinko Zovko: vreče kovancev in bankovcev, pripravljenih za pot na banko. Denar bodo, kot so zagotovili v objavi, namenili družinam, ki si morje težje privoščijo. Obljubili so tudi štipendije za dva mlada športnika – s pripisom, da starši, ki otroke pripeljejo na trening z avtomobili, vrednimi toliko, kot povprečna oseba prihrani v 30 letih, ne bodo ustvarili vrhunskih športnikov.

Najbolj odmevna je bila akcija, s katero so iskali in našli Mitja Mežnarja, ki je pomagal Primožu Rogliču na dirki po Italiji. Foto facebook

Išče se ... Daleč največji doseg je imela akcija, ki je najbrž ni spregledal noben Slovenec, pa naj bo uporabnik družbenih omrežij ali ne. To je bil poziv Išče se! #BurekOlimpija, s katerim so junaku, ki je Primoža Rogliča po pripetljaju z verigo na dirki po Italiji potisnil nazaj v boj s klancem, obljubili brezplačen burek vse leto. Objavo je videlo 1,2 milijona ljudi, z njo pa junak ni postal le Mitja Mežnar, nekdanji smučarski skakalec in Rogličev športni kolega, ampak tudi Burek Olimpija.

Brez bureka ni nič

Kljub uspešnim akcijam, ki so pritegnile množice in dvignile priljubljenost Bureku Olimpija, pa se Jernej Tomazin in Vinko Zovko strinjata, da prav nič ne pomaga dober marketing, če nimaš vrhunskega proizvoda. Z drugimi besedami: brez bureka nimajo za burek. Zato, kot sta zatrdila, ne sprejemajo ponudb za cenejše sestavine, ampak vztrajajo pri kakovostnih, kot je skuta, ki jo dobijo tudi z Velike Planine. Vsi izdelki so sveži, vsak dan jih pripravljajo v delavnici v Zeleni jami in sproti dostavljajo na lokacije. Burek stane zdaj tri evre, podražili so ga samo za toliko, kolikor so dražje sestavine, smo še slišali zagotovilo.

Kaj pa konkurenca? Tudi na to vprašanje ima Vinko Zovko takoj pripravljen odgovor: »Največja konkurenca Bureku Olimpija je lahko samo Burek Olimpija.«