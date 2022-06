... a mi smo glavni proti jutru

Včeraj zvečer se je s slavnostno podelitvijo oglaševalskih nagrad končal 31. Sof, Slovenski oglaševalski festival. Letošnji tekmovalni program je zaznamovalo izjemno veliko število prijavljenih del, kar 100 več kot lani. Skupno se je za prestižne oglaševalske nagrade potegovalo 420 kreativnih rešitev. In kdo je še posebno prepričal žirijo, ki je poleg 28 zlatih in 36 srebrnih podelila tudi tri velike nagrade?

Strokovno devetčlansko žirijo, ki ji je predsedoval Luka Bajs, izvršni kreativni direktor v agenciji SHIFT in dvakratni kreativni direktor leta, je med drugim najbolj prepričala oglaševalska kampanja za Burek Olimpija.

Agencija 101 je za naročnika Burek Olimpija letos izvedla pravcato gverilsko akcijo. Zvezdo ljubljanskih noči so razdelili med najboljše slovenske kulinarične chefe. Fotografije promocijsko gradivo

Burek glavni tudi na Sofu

Agencija 101 je pod taktirko kreativnega direktorja Jureta Korenča za naročnika Burek Olimpija letos izvedla pravcato gverilsko akcijo. Zvezdo ljubljanskih noči – burek iz Olimpije – so razdelili med najboljše slovenske kulinarične chefe, in to v trenutku, ko je bilo vanje usmerjenih največ žarometov – na dan podelitve Michelinovih zvezdic. Ano Roš, Tomaža Kavčiča, Jorga Zupana in druge naše vrhunske chefe je gesta nasmejala do solz, burek pa je postal središče njihovih fotografij in dosegel neverjetno pozornost, saj je zgolj za ceno nekaj burekov navdušil chefe, medije in uporabnike družbenih omrežij. Ko so vsi fotografirali prejemnike Michelinovih zvezdic, so ti fotografirali bureke, zapakirane v lično embalažo, na kateri je pisalo: »Vi ste glavni čez dan, mi smo glavni proti jutru.«

Kampanja za burek je na omrežjih dosegla več kot 200.000 dosegov.

To pa ni bila edina pronicljiva akcija ljubljanske prodajalne burekov, v javnosti je odmevalo tudi plačilo kazni Woltovemu dostavljavcu, ki je prejel globo zaradi prehranjevanja na javnem mestu v času epidemije, pred kratkim so po Ljubljani skrivali kupone za brezplačen burek – in vse posneli na tiktoku. Oglas Glavni proti jutru je na družabnih omrežjih dosegel več kot 200.000 ljudi, na festivalu pa so prejeli kar tri zlate nagrade, v kategorijah Digitalne komunikacije, Kreativna uporaba medijev in Upravljanje blagovnih znamk, na koncu pa še veliko nagrado. Ali kot je dejal Luka Bajs, predsednik žirije: »V tej ideji je nekaj punkovskega. Ko nepovabljen priletiš v središče zabave ter iz tega narediš uspešno in zelo odmevno zgodbo, potem si nekaj naredil prav.«

Navdušili Švedi iz Lesnine

Na Sofu je navduševala tudi kampanja za Lesnino. Vse od prihoda švedske Ikee v Slovenijo leta 2020 Lesnina s kreativnimi oglaševalskimi kampanjami v sodelovanju z agencijo Futura DDB in njenim kreativnim direktorjem Zoranom Gabrijanom na šaljiv način predstavlja diferenciacijo do konkurence. Serija oglasov predstavlja tri švedske (igralci so sicer Slovenci) bradate in lasate fante, ki se navdušujejo nad nakupi v Lesnini.

Vse od prihoda švedske Ikee v Slovenijo Lesnina s kreativnimi oglaševalskimi kampanjami v sodelovanju z agencijo Futura DDB na šaljiv način predstavlja njihovo konkurenco.

Oglasi tudi zaradi uporabe švedskega jezika, ki pri nas ni pogost, delujejo še bolj sveže in zabavno. V prvih oglasih so Švedi šokirani nad tem, da v Lesnini izbrano pohištvo dostavijo na dom in tudi montirajo, da imajo toliko različnih znamk, da lahko pri izdelkih izbiraš med paleto različnih barv in materialov. Zdaj so si, ker so nad Lesnino tako navdušeni, trije fantje v Sloveniji poiskali še dekleta. V letošnjem zmagovalnem oglasu, ki po besedah Bajsa »predstavlja evolucijo osnovne revolucionarne ideje«, eden od fantov – Sven – in njegovo dekle obiščeta njeno babico, ki ima Lesninino kakovostno pohištvo že več desetletij, nad njim pa je povsem navdušen tudi on. Oglas je naredila produkcijska hiša Instant, ki si je na Sofu ponovno prislužila naziv najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov. Oglas je prejel dve zlati nagradi, v sekciji enokanalne komunikacije in v sekciji obrtna odličnost.

Gre za idejo, ki na relevanten način izkoristi vsem dobro znani format za to, da preda relevantno sporočilo. Luka Bajs o kampanji Izkašljaj se

Futura DDB si je prislužila še eno veliko nagrado, in sicer za kampanjo Izkašljaj se, ki jo je podprlo tudi Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije.

Akcija ozaveščanja

o pljučnem raku

Futura DDB si je pod kreativnim direktorjem Robertom Bohincem prislužila še eno veliko nagrado, in sicer za kampanjo Izkašljaj se, ki so jo podprli Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (DPBS) in podjetja MSD, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim ter Roche. Za vse, ki niste gledali resničnostnega šova Kmetija, naj povemo, da je bila vrnitev prvoizpadle tekmovalke Stanke Tokič v resničnostno oddajo plod dogovora med oglaševalsko agencijo in producenti z namenom, da bi Stanka gledalce ozaveščala o pljučnem raku in pomenu pravočasnega prepoznavanja simptomov in obiska pri zdravniku. Istočasno z nepričakovano povratnico v oddajo so pripravili tudi oglas, katerega predvajanje je bilo umeščeno takoj za oddajo Kmetija. Pljučni rak je namreč še zdaj stigmatiziran kot bolezen kadilcev, čeprav lahko prizadene prav vsako osebo. Trend odkrivanja pljučnega raka, ki po svetu vsako leto prizadene dva milijona ljudi, v svetu upada, medtem ko je v Sloveniji tudi po zaslugi kampanje začel naraščati. Po besedah Bajsa je kampanja največje presenečenje letošnjega leta. »Gre za idejo, ki na relevanten način izkoristi vsem dobro znani format za to, da preda relevantno sporočilo.«

Nagrado oglaševalska osebnost je prejel Mitja Tuškej, strateg in partner v Formitas skupini. Foto Žiga Intihar

Oglaševalska osebnost leta je Mitja Tuškej, oglaševalec leta Mercator

Naziv agencija leta je prejela agencija SHIFT, ki je med drugim pripravila kampanjo Datamilijonar za A1 Slovenija, naziv znamka leta je prejela družba A1 Slovenija. Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je ponovno postal Instant, najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa Zavod Radio Študent.

Nagrado oglaševalska osebnost je prejel Mitja Tuškej, strateg in partner v Formitas skupini. Gre za stanovsko nagrado, ki jo upravni odbor Slovenske oglaševalske zbornice podeljuje za izjemen dosežek, ki je v preteklem letu zaznamoval oglaševanje, ali za kontinuiran prispevek k razvoju slovenske oglaševalske stroke. Kot so zapisali v utemeljitvi, »Mitja Tuškej že več kot 35 let sooblikuje slovensko marketinško stroko in velja za enega najbolj priznanih strategov tržnih znamk v regiji. Karierno pot je začel kot direktor sektorja za plan in analize, nato pa se je pridružil agenciji Formitas, ki ji je zvest in predan že 30 let. Mojstrsko se sprehaja skozi uvide, ki jih preslikava v jasne, strateške in osredotočene zgodbe znamk.«

Mercator je postal oglaševalec leta. Foto Žiga Intihar

Naziv oglaševalec leta 2021 je šel v roke podjetju Mercator. Ta z dolgoletno prisotnostjo v slovenskem tržno-komunikacijskem prostoru vseskozi skrbi za konsistentnost in kreativnost svojih marketinških sporočil ter sledi jasno zastavljeni strategiji, je zapisala žirija. Mercatorjev komunikacijski odtis so v letu 2021 zaznamovali številni prepoznavni projekti, kot so Moje znamke, Radi imamo domače in večkrat nagrajeni Mali šef Slovenije. Na medijskem področju pa so z lastno inovacijo nadgradili digitalne kanale in lansirali vsebinsko platformo M soseska. Številne prejete oglaševalske nagrade v preteklem letu zaokrožajo zgodbo uspešne blagovne znamke, ki pripravljena vstopa na prihodnjo pot razvoja.

Zmagovalca natečaja za mlade kreativce sta postala Tit Lončar in Sara Sešlar Naraks iz agencije Pristop s kreativno idejo MRFY=ZAKON.