Čemu smo se pripravljeni odreči

Test, ki ga je Zveza potrošnikov Slovenije opravila še s sedmimi drugimi potrošniškimi organizacijami, potrjuje, da so tako imenovane večne kemikalije (PFAS) še vedno močno prisotne. Zaznali so jih v skoraj tretjini od več kot 200 testiranih izdelkov, v nekaterih celo tiste, ki so po evropski zakonodaji že prepovedane. V pregled so med drugim vzeli papir za peko, obliže, čajne vrečke, kineziološke trakove, zobne nitke, cvrtnike na vroč zrak in zapestnice za pametne ure.

PFAS so bile prisotne v skoraj vseh 16 testiranih skupinah izdelkov. Petina izdelkov je vsebovala PFAS v koncentracijah, ki presegajo veljavne ali prihodnje omejitve EU. Med izdelki z Amazona, Temuja in Sheina je bila četrtina takih, ki presegajo trenutne ali prihodnje mejne vrednosti, 16 odstotkov pa jih je vsebovalo tudi kemikalije PFAS, ki so že prepovedane.

Kako nevarne so in kako se jim ogniti, smo se pogovarjali s toksikologinjo z NIJZ dr. Lucijo Perharič in dr. Blažem Likozarjem, vodjo Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu.