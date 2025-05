Za kilogram tudi 15 evrov – zakaj so češnje postale tako drage

V prvi polovici maja so na številne tržnice ter obcestne stojnice prispele prve češnje, a je večina tujega porekla, medtem ko se cene glede na lokacijo tako pridelave kot prodaje močno razlikujejo. V Sloveniji imamo okoli 400 hektarjev nasadov češenj, od tega 220 intenzivnih.

Urška Klančar, specialistka za oljkarstvo in vinogradništvo Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, je za Delo dejala, da je letina češenj iz območja Goriških brd, Vipavske doline, Bilj z okolico in Istre letos v primerjavi z lanskim letom povprečna.

Na nekaterih izpostavljenih legah oziroma mikroklimah je sadje prizadela pozeba, a v manjšem obsegu. »Glavni dejavnik, ki vpliva na pridelavo češenj, je še vedno prevelika količina padavin v času zorenja, ki povzroči pokanje in posledično gnitje plodov,« je poudarila Klančarjeva in dodala, da je nekatera območja prizadela tudi toča, ki je prav tako precej poškodovala pridelek.

Obiranje zgodnjih sort češenj se je sicer začelo v začetku maja. Za druge vrste poletnega sadja, na primer marelice in fige, si pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica obetajo normalno letino z izjemo lokacij, kjer je bila pozeba in kjer je klestila toča. Če ne bo vremenskih ekstremov, bo letina najverjetneje povprečna.

Nekatere nasade češenj so prizadele obilne padavine in toča, kar vpliva na visoke cene teh sadežev. FOTO: Manca Jagodic/Delo

Nekateri prodajalci in sadjarji z ljubljanske tržnice so danes povedali, da so na količino pridelanih češenj vplivale hladne temperature, veter in predvsem obilne količine padavin, tudi toča, zaradi katerih sadeži razpokajo, njihova sladkost pa se z večjo vsebnostjo vode redči.

Cene češenj na ljubljanski tržnici se v povprečju gibljejo okoli osem evrov za manjše in tudi do 14 evrov za večje češnje ter hrustavke. Večina češenj je uvoženih, predvsem iz Italije, le redke stojnice ponujajo slovenske češnje iz Goriških brd. Za kilogram briških češenj kupci v povprečju odštejejo med osem in deset evrov.

Na obcestnih stojnicah in mestnih tržnicah manjših krajev se cene gibljejo med pet in osem evrov, ponekod pa tudi do 15 evrov za kilogram. Cene bodo v naslednjih tednih, ko bo sezona češenj v polnem razmahu, najverjetneje padle za nekaj evrov, rdeči sadeži pa bodo prav tako dosegli police glavnih trgovskih ponudnikov v Sloveniji, kot so Mercator, Spar, Lidl in Hofer.

Cene češenj, ki jih določajo pridelovalci sami, bodo še naprej nihale glede na poreklo in kakovost sadežev ter glede povpraševanje na trgu. Zahtevnejši, kot so vremenski pogoji za pridelavo češenj, višje cene lahko pričakujemo, predvsem za sadeže, ki so po poreklu slovenski.