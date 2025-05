Šibiti prehransko varnost na račun obrambe je nevarno

V nadaljevanju preberite:

Evropski komisar za kmetijstvo in hrano Christophe Hansen je obljubil, da bo v prvem letu mandata obiskal vse države članice EU. Slovenijo je na povabilo čebelarske zveze obiskal kot šestnajsto po vrsti. Ni prišel praznih rok, temveč z napovedjo, da bo evropska komisija kmetom izplačala 2,9 milijona evrov zaradi lanske pozebe, in z dobro novico za čebelarje.

Toda pred skupno kmetijsko politiko (SKP), ki razpolaga s tretjino vsega evropskega proračuna, so težki časi. V igri sta ukinitev ločene postavke in krčenje denarja zanjo v prihodnjem večletnem proračunu. Potrebuje tudi temeljito prenovo, da bodo kmetje dobili pravično plačilo za svoje delo in bodo kos podnebnim spremembam, mednarodni konkurenci in pričakovanjem potrošnikov.

V intervjuju preberite še, kaj bo poenostavitev skupne kmetijske politike prinesla slovenskim kmetom, kako Hansen odgovarja na kritike, da evropska komisija rahlja okoljske predpise in kaj meni o pozivih k temeljiti reformi sistema kmetijskih subvencij.