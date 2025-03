Zmaga, da so malvazijo začeli piti Štajerci

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bilo nekoč v Istri najbolj prodajano vino refošk, se vinogradniki v zadnjih desetlet­jih vse bolj posvečajo njegovi »beli sestri« malvaziji, po kateri se vztrajno veča povpraševanje. »Menimo, da je vinogradništvo nepogrešljiv del naše turistične podobe, saj med drugim zagotavlja vzdrževanje tradicionalne kulturne krajine,« je prepričana Ingrid Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov Slovenske Istre, ki organizira festival malvazije.

V kongresnem centru Hotela Slovenija v Portorožu se bo jutri in v ponedeljek predstavilo 60 vinarjev iz Slovenije, Hrvaške in Italije s 150 malvazijami. Razglasili bodo tudi zmagovalna vina.

V zadnjih desetletjih je bilo na področju znanja o vinu v Istri narejenih veliko korakov naprej, pri čemer so igrali pomembno vlogo predvsem mladi šolani vinarji in vinogradniki. »Danes lahko ponujamo široko paleto malvazij, s čudovitimi cveticami in telesom, po teh je vse več povpraševanja. Trdno verjamem, da je k temu prispeval tudi naš festival,« meni sogovornica.