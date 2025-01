Zakaj so pistacije vse bolj priljubljene

Pistacije, ki so jih v svetovalnem podjetju s področja hrane in restavracij Baum + Whiteman imenovali za orešček leta 2023, se zadnja leta vse pogosteje pojavljajo na naših krožnikih. Nekoč so veljale le kot priljubljen slan prigrizek, danes pa so sestavina pesta, tiramisuja, nadeva rogljičkov in cimetovih rolic ter celo martinija. Vse bolj nepogrešljiva postajata tudi pistacijevo maslo in krema, ki svojo priljubljenost v veliki meri dolgujeta trendom družbenih omrežij.

ZDA po proizvodnji presegla Bližnji vzhod

Lani so v Kaliforniji s proizvodnjo pistacij zaslužili skoraj tri milijarde evrov, s tem pa se je zeleni orešček umestil na šesto mesto najdonosnejših kmetijskih proizvodov v tej zvezni državi. Na prvem mestu je z več kot osmimi milijardami dobička mleko, sledijo mu grozdje, govedina, solata in mandlji s slabimi štirimi milijardami, je navedeno na spletni strani kalifornijskega ministrstva za prehrano in kmetijstvo (Cdfa).

ZDA so leta 2022 izvozile kar 57,8 odstotkov vseh pistacij na svetu, več kot Turčija in Iran skupaj. FOTO: Khalid Al-mousily/Reuters

ZDA so s Kalifornijo kot glavno pridelovalko po proizvodnji in izvozu pistacij presegle Iran in Turčijo. Glede na tržne analize podjetja za svetovni uvoz in izvoz produktov Tendata so leta 2022 izvozile 57,8 odstotkov vseh pistacij, Iran 11,5 odstotkov in Turčija 8,3 odstotka. Za uvoz pistacij so države po svetu leta 2022 odštele skoraj tri milijarde evrov, od tega je na prvem mestu Nemčija s 16,1 odstotka, nato Kitajska z 10,1 odstotka in Italija z 8,5 odstotki.

Odporne na podnebne spremembe

Glavni razlog za poplavo zelenega oreščka na trgu so vse pogostejše in hujše suše. Zaradi podnebnih sprememb so se kmetovalci odločili za gojenje pistacij, saj s svojimi koreninami sežejo globlje v zemljo in so zato bolj odporne na suho in vroče podnebje, poroča Guardian.

Poleg tega pistacije ne potrebujejo vode najboljše kakovosti v obliki padavin, temveč so zadovoljne tudi z vodo za namakanje. Čeprav je pridelava mandljev še vedno nekoliko večja, se vse več kmetovalcev odloča za gojenje pistacij prav zato, ker so mandljeva drevesa manj odporna na vse pogostejše in vse hujše suše.

Mandljevci za rast potrebujejo večjo količino vode in niso tako odporni na suše kot pistacije. FOTO: Peter Hobson/Reuters

Pri ameriškem podjetju Nichols Farms, ki se že štirideset let ukvarja s pridelavo oreščkov, so za Guardian dejali, da v zadnjih devetih letih pistacije prinašajo večji zaslužek kot mandlji, čeprav je njihova pridelava dražja.

Cene mandljev in lešnikov zaradi njihove zahtevnejše pridelave nihajo, medtem ko cene pistacij po večini ostajajo enake, poroča ameriški kmetijski portal Morning Ag Clips. Kraljevi orešček, ki je nekdaj veljal za luksuzen prigrizek, tako postaja vse bolj dostopen.